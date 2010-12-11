-''ERKEK EGEMEN TÜRKİYE'' ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ''Erkek Egemen Türkiye'' araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,7'sini oluşturan kadınlar, yönetim kademelerinde ve karar verme mekanizmalarında yer alamıyor. Bürokraside üst düzey yöneticilerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si kadın. ATO'dan yapılan açıklamada, ''Erkek Egemen Türkiye'' araştırmasının, Devlet Personel Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve TÜİK verilerinden yararlanılarak hazırlandığı bildirildi. Araştırmaya göre, 20 müsteşar içinde sadece Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı kadın. 42 bağlı kurum genel müdürünün 5'i, bakanlıkların bünyesindeki 96 genel müdürün yine 5'i, 959 daire başkanının ise 139'u kadın. Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından bu yana 60 hükümette bin 590 bakan görev yaparken, bunlardan sadece 16'sı kadındı. Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol, Cumhuriyet'in kuruluşundan 48 yıl sonra, 1971 yılında, 1. Nihat Erim Hükümeti'nde sağlık bakanı olarak göreve atandı. -KADIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMADI- Araştırmaya göre, 87 yaşındaki cumhuriyet, kadın cumhurbaşkanı, meclis başkanı, emniyet genel müdürü, milli savunma bakanı, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Kültür Bakanı, general, Yargıtay Başkanı ve büyükşehir belediye başkanı ile hiç tanışmadı. Türkiye'yi yurtdışında temsil eden büyükelçiler arasında da kadınların oranı düşük. Devlet Personel Başkanlığı'nın Haziran 2010 verilerine göre, Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan 110 büyükelçiden 11'i kadın. Kadın-erkek eşitliği bakımından yargıda da durum farklı değil. Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden ikisi kadın. 21 başkan gören Danıştay Başkanlığı koltuğuna bugüne kadar sadece iki kadın başkan oturdu. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 1999-2008 yılları arasında görev yapan 32 bin 926 cumhuriyet savcısından bin 426'sı, 61 bin 754 hakimden 18 bin 812'si kadındı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Haziran 2010 tarihli verilerine göre, Türkiye'de 852 kaymakamın 15'i, 261 kaymakam adayının ise sadece 8'i kadın. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün ''Türkiye'de Kadının Durumu'' raporuna göre, üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık yüzde 41,5. Kadın oranı, profesörler içinde yüzde 27,4, doçentler içinde yüzde 31,6, öğretim görevlileri içinde ise yüzde 38,5.