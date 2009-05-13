Erkek çocuğu olsun diye 35 yıldır yıkanmadı

63 yaşında. 7 kız çocuğu var ama o bu durumdan hiç memnun değil ve bir oğlu olmasını istiyor. Hintli Kailash Singh tanrının kendisine bir oğlan çocuğu bağışlaması için 35 yıldır hiç yıkanmadı.



Hindistan'da kutsal kent Varanasi yakınındaki Chatav köyünde yaşayan 63 yaşındaki Kaliash Singh tam 35 yıldır yıkanmıyor. 7 kız babası olan Singh, bir erkek çocuğu olmasını istedi. Bunun için gitmedik tapınak bırakmayan Singh, şifayı bir kahinde buldu. Kahin eğer yıkanmazsa tanrının kendisine bir erkek çocuk vereceğini söyledi. Singh 35 yıldır yıkanmayarak sabırla, tanrının kendisine bir erkek çocuk vermesini bekliyor.



Hint gazetesi Hindustan Times'ın haberine göre, Singh bakteri ve mikroplardan korunmak için akşamları ocakta ateş yakıyor ve ayakları üzerinde ateşin yanında dikilerek bakterilerin ölmesini bekliyor, Kaliash Sing bunu yaparken de esrar içmeyi eksik etmiyor.



Gazetede yer alan haberde, 63 yaşındaki Singh'un Hintliler için kutsal olan Ganj nehrinde dini rituelleri yerine getirmek için nehre girdiği ancak 5 yıl önce aynı evde yaşayan ağabeyi ölünce, bunu yapmaktan da vazgeçtiği belirtildi. Singh manavını kapatmak zorunda kaldı çünkü çok koktuğu için pazarda kimse kendisiyle konuşmadığı gibi alışveriş de yapmıyor.

