Erkek ayakkabısına kadın eli değecek

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da, Kalkınma Bakanlığı\'na bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı\'nın \'Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi\' kapsamında sayacılık kursu açıldı. Erkeklerin daha çok uğraşmasıyla bilinen sayacılığın kursuna kadınlar, yoğun ilgi gösterdi.

Ayakkabıcılık sektörünün önemli bölümlerinden sayacılık alanındaki kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla açılan sayacı kursunda, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 28\'i kadın 40 kursiyer, meslek öğreniyor. Birleşmiş Milletler\'in (BM) teknik, Japonya\'nın ise finansal destek sağladığı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antakya Ayakkabıcılar Odası tarafından yürütülen 750 bin TL\'lik proje, 3 ay sürecek. Kursiyerler, Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde kurulan atölyelerde 1,5 ay alacakları teorik eğitimin ardından sayacı atölyelerinde yine 1,5 ay uygulamalı eğitim görecek. 3 aylık kurs döneminde başarılı olan kursiyerler, meslek sahibi olarak sayacı atölyelerinde işe başlayacak.

\'KURS SONUNDA İŞ BULMALARI KOLAYLAŞACAK\'

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, kursun sona ermesiyle hem teorik hem de uygulamalı eğitim gören birçok kursiyerin istihdam edilmesinin planlandığını söyledi. Piyasada sayacı eksiği olduğunu dile getiren Başkan Çinçin, şöyle konuştu:

\"Hatay\'da kunduracılık sanatı, çok eski yıllara dayanmaktadır. Pazarda, iş piyasalarında sayacı eksiğini tespit ettik. GAP Bölge İdaresi\'yle görüştük. Birleşmiş Milletler programı olan Japon finansmanı destekli bir hibe programıyla ortaklaşa burada 40 tane, çoğunluğu bayan elemandan oluşan kişiye sayacılık eğitimi vermekteyiz. Bunların 20\'si Türk vatandaşı, 20\'si ise misafir olarak tabir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlardan oluşmaktadır. Projenin hibe tutarı, 750 bin liradır. \'Ne yaptık?\' derseniz saya makineleri aldık ve burada tecrübeli sayacı öğretmenler vasıtasıyla önce teorik hatta aynı makinede pratik eğitim de sürmekte. Daha sonra iş piyasalarına yollayacağız. Öğrenciler arasında yaptığımız istatistik çalışmasında öğrencilerin hemen hepsinin bu işi öğrendiği ve iş piyasalarında görev almak üzere heyecanla beklediğini müşahede ettik. Kurs süresi 3 ay süren bir süre içerisinde, bunun yaklaşık 1,5 ayı burada geçiyor. 1,5 ayı da iş piyasalarında pratik eğitim olarak geçecek. Proje ortaklarımız arasında Hatay Kunduracılar ve Sayacılar Odası\'nın olması, ihtiyacı onları tespit etmesi, kursiyerlerimizin sertifikalarını aldıktan sonra iş piyasalarında iş bulma ihtimalini oldukça artırmakta.\"

\'KALİFİYE ELEMAN İHTİYACIMIZ GİDERİLECEK\'

Antakya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral ise kurs sonunda, sektördeki kalifiye eleman sıkıntısının çözülebileceğini belirterek, \"Bildiğiniz gibi Hatay\'da çok önemli sektörlerden biri ayakkabıcılık. Türkiye\'de erkek ayakkabısının yüzde 30-35 gibi önemli bir alanı üretim noktasında karşılamaktadır. Bu sektör, burada uzun yıllardır önemli bir istihdam sağlamaktadır; ama son yıllarda yaşadığımız sorunların ardından kalifiye elaman sıkıntısı yaşamaktayız. Buradaki 20 Suriyeli, 20 Türk vatandaşımız 1,5 aylık teorik eğitimi tamamlamak üzereler. Şimdi de atölyelerde uygulamalı olarak stajlarına devam edecekler. Bu kurs sonunda bu arkadaşlarımız, sektöre kazandırılarak, sektördeki eleman açığını kapatmak üzere önemli bir projedir\" dedi.

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