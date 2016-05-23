Erkek arkadaşıyla gezdi diye kızlarını demir çubuk ve paspas sapıyla dövdüler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis merkezine giden 17 yaşındaki Y.B., erkek arkadaşıyla gezdiği için anne ve babası tarafından demir çubukla dövüldüğünü iddia ederek şikâyetçi oldu.



Darıca Polis Merkezi Amirliği'ne ablası F.B. ile birlikte giden Y.B., babası Rıza B. ve annesi Kadriye B.'yi, şiddet uyguladıkları suçlamasıyla şikayetçi oldu, ardından tedavi için gittiği Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nden geçici rapor aldı.



DHA'nın haberine göre, Y.B., erkek arkadaşı L.A. ile birlikte motosiklet gezintisi yaptığı için babası Rıza B.ve annesi Kadriye B. tarafından evlerinin tuvaletine kapatılarak saatlerce demir çubuk ve paspas sapı ile dövüldüğünü iddia etti.

Anne Kadriye B. ve Baba Rıza B. ise, kızlarını erkek arkadaşı L.A.'nın kullandığı motosiklette gördüklerini, yaptıkları araştırmada iki gencin birlikte kaldıklarını öne sürdüler.

Anne-baba serbest bırakıldı



Kadriye ve Rıza B. çifti, bu nedenle L.A. ile gencin babasından "Alıkoyma ve kaçırma' suçu işledikleri için davacı ve şikâyetçi olduklarını söylediler. İfadesinde kızını dövdüğünü kabul eden anne Kadriye B., elindeki demir çubuğu ise daha sonradan fark ettiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Y.B. ve L.A. ise kaçırılma ve alıkoyma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirttiler.

Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Kadriye ve Rıza B. çifti, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, L.A. ise Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.