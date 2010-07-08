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Dünya

Erkek arkadaşını öptü, ölüyordu

Fındığa alerjisi olan genç kız, o sabah fındık yiyen erkek arkadaşını öpünce soluğu hastanede aldı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Masum bir öpücük bakın nelere mal oldu. Fındığa alerjisi olan genç kız, o sabah fındık yiyen erkek arkadaşını öpünce soluğu hastanede aldı.

14 yaşındaki Laura Kukic o sabah fındık yediğini söylemeyi unutan erkek arkadaşını öpünce kendini hastanede buldu. Fındığa alerjisi olduğu için bir dakika geçmeden şoka girdi. Yüzü kabarmaya ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Olayın hemen ardından okuldaki ilkyardım odasına alınan genç kız daha sonra hastaneye kaldırıldı. Şu an tamamıyle iyileşmiş olan Laura, aynı sorunu olan diğer gençlere küçük bir öpücüğün nelere yol açabileceği konusunda örnek oldu.

Küçük bir öpücüğün bu kadar tehlikeli olabileceğini hiç tahmin edemeyeceğini söyleyen Laura yaptığı açıklamada "Öyle tutkulu bir öpücük değildi. Masum bir merhaba öpücüğüydü." dedi.

Fındığı yarım saat önce yiyen 16 yaşındaki erkek arkadaşı dişlerini birkaç kez fırçalamasına ve başka şeyler içmiş olmasına rağmen alerjik reaksiyon gstermesine şaşıran Laura aslında bir açıdan da mutlu: "Artık insanlara 'Bugün fındık yediniz mi?' diye sorduğumda bana deliymişim gibi bakmayacaklar. Bu da iyi bir şey."

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