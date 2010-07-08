Erkek arkadaşını öptü, ölüyordu

T24-

14 yaşındaki Laura Kukic o sabah fındık yediğini söylemeyi unutan erkek arkadaşını öpünce kendini hastanede buldu. Fındığa alerjisi olduğu için bir dakika geçmeden şoka girdi. Yüzü kabarmaya ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Olayın hemen ardından okuldaki ilkyardım odasına alınan genç kız daha sonra hastaneye kaldırıldı. Şu an tamamıyle iyileşmiş olan Laura, aynı sorunu olan diğer gençlere küçük bir öpücüğün nelere yol açabileceği konusunda örnek oldu.

Küçük bir öpücüğün bu kadar tehlikeli olabileceğini hiç tahmin edemeyeceğini söyleyen Laura yaptığı açıklamada "Öyle tutkulu bir öpücük değildi. Masum bir merhaba öpücüğüydü." dedi.

Fındığı yarım saat önce yiyen 16 yaşındaki erkek arkadaşı dişlerini birkaç kez fırçalamasına ve başka şeyler içmiş olmasına rağmen alerjik reaksiyon gstermesine şaşıran Laura aslında bir açıdan da mutlu: "Artık insanlara 'Bugün fındık yediniz mi?' diye sorduğumda bana deliymişim gibi bakmayacaklar. Bu da iyi bir şey."