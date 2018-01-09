Erkek akademi: 111 devlet üniversitesinin yalnızca 3 tanesinin rektörü kadın

111 devlet üniversitesinin yalnızca 3 tanesinin rektörü kadın. Devlet üniversitelerinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 43.58 olmasına rağmen kadınlar yönetimde yer almıyor. Bunlardan biri vekil olarak görev yapıyor. Bazı üniversitelerin kadrosunda kadın profesör, kadın doçent yok. Üniversite senatolarında akademisyenler gibi öğrenci temsilcileri de erkek. Eğitimci Alaaddin Dinçer üniversitelerde “kadın akademisyenlerin” durumunu Habertürk’e anlattı. Dinçer, üniversitelerde kadının adı yok, erkek egemen yani “bıyıklı üniversite” var” dedi.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre 111 devlet üniversitesinde kadın rektör sayısı 3, yani kadın rektör oranı yüzde 2.7. Bunlardan Yalova Üniversitesi rektörü vekil. Kadın rektörü olan diğerleri İzmir Demokrasi ile Düzce üniversiteleri. 5 yıl önce devlet üniversitelerinde 6 kadın rektör vardı. YÖK’ün 2016-17 istatistik verilerine göre 12 üniversitenin kadrosunda kadın profesör, 7’sinde de kadın doçent yok.

Rektör yardımcılıklarına internet sitelerinde yer veren 104 üniversitede 288 rektör yardımcısından yalnızca 27’si kadın. Bu da yüzde 9.28’e denk geliyor. Oysa 5 yıl önce rektör yardımcısı oranı yüzde 11.33’tü. Üniversitelerdeki akademisyen kökenli 47 genel sekreterin ise 2’si kadın. Genel sekreterlik görevini idari personel olarak yürüten 60 personelin sadece 5’i (yüzde 8.3) kadın.

Rektör yardımcısı bulunmayan Niğde Ömer Halis Demir, Mardin Artuklu ile Hakkari üniversitelerinin rektör yardımcılıkları kadrolarının rektörlerin uhdesinde yürütüldüğü tahmin ediliyor. Kadın rektör yardımcılarının bulunduğu üniversiteler, daha çok batıda yer alan kuruluş tarihi 12 Eylül öncesine dayanan üniversiteler.

Eğitimci Alaaddin Dinçer Habertürk için üniversitelerde “kadın akademisyenlerin” durumunu araştırdı. Sonuç üniversitelerde kadının adı yok, erkek egemen yani “bıyıklı üniversite” var.

Araştırma nasıl yapıldı?

Dinçer’in devlet üniversitelerinin web sayfalarındaki verilerden yaptığı araştırma yükseköğretimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kat edilmesi gereken uzun yol olduğunu gösteriyor. Araştırmada 112 devlet üniversitesinin web sayfası “cinsiyet eşitliği” açısından incelendi. Vakıf üniversiteleri ile meslek yüksekokulları bu çalışmanın dışında tutuldu. Bu üniversitelerden Türkiye İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluş aşamasında olduğu için değerlendirme dışı oldu.

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