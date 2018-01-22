Erkan Zengin, Eskişehirspor'dan neden ayrıldı?

Eskişehirspor kaptanı Erkan Zengin, Başkan Halil Ünal ile görüşmesinin ardından kulüp ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Görüşme sonrası basın mensupları ile vedalaşan Zengin, takım ile yolunun ayrıldığını söyledi. Sürpriz ayılık sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Erkan Zengin, hiçbir şey söylemeden otomobiline binerek tesislerden ayrıldı.

Ayrılığın kendisinden kaynaklı olmadığını söyleyen Zengin, takımının menfaatleri doğrultusunda kararın verildiğini dile getirdi.

Erkan Zengin'in teknik direktör Yücel İldiz ile sorunlarının olduğunu iddia ediliyordu.