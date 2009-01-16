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Spor

Erkan Zengin Beşiktaş'ta

Devre arasında kadrosunu Yusuf Şimşek'i transfer ederek güçlendiren Beşiktaş, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Türk asıllı oyuncu Erkan Zengin'i de 6 aylı

16 Ocak 2009 02:00


Devre arasında kadrosunu Yusuf Şimşek'i transfer ederek güçlendiren Beşiktaş, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Türk asıllı oyuncu Erkan Zengin'i de 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladı.


Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, devre arasındaki ikinci transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar İsveç'in Hammarby takımında oynayan Erkan Zengin'i 6 aylığına kiraladı.

100 bin Euro karşılığında 6 aylığına kiralanan Türk asıllı futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun performansına göre sezon sonunda bonservisini almayı planlıyor.

Sağ kanatta hem defans hem de orta saha bölgelerinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, önce türkiye U-18 Milli Takımı'nda, Daha sonra da İsveç U-21 Milli Takımı'nda forma giydi.

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