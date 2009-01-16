Erkan Zengin Beşiktaş'ta



Devre arasında kadrosunu Yusuf Şimşek'i transfer ederek güçlendiren Beşiktaş, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Türk asıllı oyuncu Erkan Zengin'i de 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladı.





Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, devre arasındaki ikinci transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar İsveç'in Hammarby takımında oynayan Erkan Zengin'i 6 aylığına kiraladı.



100 bin Euro karşılığında 6 aylığına kiralanan Türk asıllı futbolcunun önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.



Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun performansına göre sezon sonunda bonservisini almayı planlıyor.



Sağ kanatta hem defans hem de orta saha bölgelerinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, önce türkiye U-18 Milli Takımı'nda, Daha sonra da İsveç U-21 Milli Takımı'nda forma giydi.

