Erkan Zengin atağı



Devre arasında kadrosunu Yusuf Şimşek'i transfer ederek güçlendiren Beşiktaş, İsveç'in Hammarby takımında forma giyen Türk asıllı oyuncu Erkan Zengin'i de kadrosuna katmak üzere...



Ara transfer döneminde Bursaspor'dan Yusuf Şimşek ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, orta sahaya ikinci takviyesini İsveç'ten gerçekleştiriyor.



İsveç ligi takımlarından Hammarby'de oynayan ve menajerler tarafından önerilen Erkan Zengin'in transferi için teknik direktör Mustafa Denizli'nin de onay verdiği belirtiliyor.



Edinilen bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamayı ve sözleşmeye lig bitiminde satın alma opsiyonunu eklemeyi planlıyor.



Kasım ayında sona eren İsveç Ligi’ni 8. sırada bitiren Hammarby'de bu sezon 25 maçta forma giyen Erkan Zengin, 2 gole imza attı.



Hammarby altyapısında yetişen genç futbolcu, 2004 yılından beri İsveç Süper Ligi'nde mücadele ediyor.



18 Yaş Altı Türk Milli Takım forması da giyen orta saha oyuncusu, daha sonra doğduğu ve vatandaşı olduğu İsveç Milli Takımı'nı tercih etti. 13 kez İsveç U-21 Milli Takımı'nda ter döken Zengin, 2 gole imza attı.

