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Spor

Erkan Sözeri'nin istifası kabul edildi

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Erkan Sözeri'nin istifasını kabul etti

24 Eylül 2017 22:24

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) - Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Erkan Sözeri\'nin istifasını kabul etti.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül yaptığı açıklamada, \'\'Hocamız maçtan sonra benimle görüştü istifa edeceğini benimle paylaştı. Ben de durumu başkana ilettim. Yönetim Kurulu ile yapılan istişare sonrası teknik direktör Erkan Sözeri\'nin istifasını kabul ettik” dedi.

Süper Lig\'de ilk kez görev yapan yapan Sözeri, 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puan topladı.

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