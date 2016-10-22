Erkan Mumcu'dan Mehmet Ağar'a 'FETÖ' yalanlaması

Erkan Mumcu, 2007’deki ANAP-DYP birleşmesinde “Fethullah Gülen’in müdahalesi olmamıştır” diyen Mehmet Ağar'ı yalanladı.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, 15 Temmuz Darbe girişimini Araştırma Komisyonu’nun bilgisine başvurduğu eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın “TKP ve sol örgütler”le ilgili çarpıcı itirafları kadar, parlamentonun DYP kökenli isimlerinden CHP İzmir Miletvekili Aytun Çıray’ın, 2007’de ANAP ve DYP’nin birleşme projesinin son anda suya düşmesiyle ilgili sorusuna verdiği yanıt dikkat çekiciydi. O sürecin yakın tanıklarından olan Çıray özetle, “Türk siyasi hayatının kırılma noktalarından bir tanesi de sizin Genel Başkan olduğunuz dönemde DYP ile ANAP’ın birleşmesiydi. O zaman minimum yüzde 15 oy alacağınız gözüküyordu. Fakat siz kongreye katılmak yerine bugün, bugünkü adıyla FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatlarına gittiniz. Orada ‘Hocaefendi’yi övdünüz. O seçimlerde bu birleşme gerçekleşmedi, yüzde 47 oyla AKP iktidara geldi” anımsatmasını yaptıktan sonra, “Bu birleşme FETÖ tarafından mı sabote edildi?” sorusunu yöneltti.

Ağar ise birleşmede Fethullah Gülen’in “müdahalesi olmadığını” savunup, Mumcu’yu “3 milletvekiliyle gelip partinin yarısını almakla” suçladı.

"Fail FETÖ'dür"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’in ulaştığı Eski ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, ANAPDYP birleşmesinin gerçekleşmemesini “sabotaj” olarak niteleyerek, “O birleşmenin sabotajı, AKP’nin tek başına iktidarını garanti etmiştir. Dolayısıyla, sürecin sabotajının lehdarının kimler olacağı bellidir. Bugün ‘FETÖ’ diye adlandırılan yapının, bu sabotajın azmettiricisi ve asli faili olduğundan hiç kuşku duymuyorum” dedi. Birleşme sürecinde Ağar’ın “hangi saikle bu operasyonda yer aldığını bilmediğini, ancak cemaatin isteği doğrultusunda davrandığına” işaret eden Mumcu, şu iddiaya da yer verdi:

“Mehmet Ağar, böyle davrama gerekçesini o günlerde bana ve daha pek çok mesai arkadaşına ifade etmiştir. Bana ifade ettiği gerekçe, ‘22 Mayıs 2007’de Anavatan Meclis grup toplantısında yaptığım konuşmanın cemaatin büyük tepkisine yol açtığı ve bu birleşmeyi yapmaması, yapmadığı taktirde kendisinin kuşkusuz destekleneceğininin ifade edildiğini’ bana söylemişti. Her ne kadar o gün bu teklifi ciddiye almayacağını söylemişse de, sonundaki tutumu, tam tersi yönde olmuştur. Seçime DP çatısı altında girme kararını, seçmen listelerinin verileceği, son gün olan tarihte YSK’ye resmen beyanla bildirdi. ANAP’ın YSK’ye bu beyanından yaklaşık 2 saat sonra, DP listeleri YSK’ye mutabık kaldığımız biçimde verilmesi gerekirken, bambaşka bir liste verilmiş ve birleşmenin hiçbir unsuru bu listede varlık imkanı bulamamıştır. Başkaca hiçbir kanıta lüzum olmaksızın, ANAP’ın o gün YSK’ye verdiği dilekçeye ve DP’nin verdiği listeye bakanlar, kimin FETÖ operasyonunun aleti olduğunu çok açık seçik görürler.”

"Türkçe olimpiyatlarına gitmiş"

İki parti birleşip, 22 Temmuz 2007’de yapılacak seçime “merkez sağ”ın tek partisi DP olarak gitmeyi planlıyordu. ANAP’ın DP’ye “katılım” kararı alacağı 2 Haziran 2007 tarihli kongrede Mumcu, Ağar’ı neredeyse akşam saatlerine kadar salonda bekledi. Ağar’ın, kongre yerine Uluslararası Dil Öğretim Derneği’nin düzenlediği “Uluslararası Türkçe Olimpiyatları”nın finaline katıldığı da bir süre sonra anlaşıldı.