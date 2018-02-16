Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor ile idmana çıktı

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'u ziyaret ederek Özlüce Tesisleri'nde takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bursalı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’ne gelerek Bursasporlu futbolcular ile bir araya geldi. Küçük yaş kategorilerinde bir dönem kaleci olarak Bursaspor'un formasını giyen Köstendil’i kulübün Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkanı Fatih Pulat karşıladı. Pulat’ın davetini kırmayarak tesislere gelen Köstendil takımla birlikte antrenmana çıktı ve kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleciler ile birlikte kaleci antrenmanı yaptı. Daha sonra müzeyi gezen Köstendil, küçük yaş kategorilerinde kazandığı kupayı müzede görünce çocukluk yıllarına gittiğini belirtti.



Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Köstendil’e isminin yazılı olduğu ve tüm futbolcuların imzaladığı kaleci formasını hediye etti.

Köstendil, oyunculuktan önce Bursaspor'da kaleci olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu, son anda gerçekleşmeyen Galatasaray'a transferini böyle anlatmıştı;

"Bursa'da doğdum. Rahmetli babam bir dönem belediye başkan yardımcısıydı. Annem yaklaşık 30 senedir aynı dükkanda kadın giyim ve ev tekstili üzerine kendi ürettiği şeyleri satıyor. Ailemizin gerçek sanatçısı o. Bursaspor'da kaleciydim. Galatasaray'a profesyonel imza atmaya yaklaşmıştım ama Faruk Süren yönetimi istifa edince yönetim değişti ve bağlantılarımı kaybettim. Bir gece sinirlendim ve konservatuvar sınavına girmeye karar verdim. O noktaya kadar oyunculuk aklımda yoktu."