Erkan bebek amcasını buldu

''Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik'' konulu ''Bosphorus Conference'' kapsamında İstanbul'a gelen Clinton, konferanstaki konuşmasının ardından soruları yanıtlamadan önce platformda Erkan bebeği görünce şaşırdı.



CLİNTON'IN KONUŞMASINI ERKAN IŞIK DA DİNLİYOR / VİDEO







Clinton, ''Hatırlayanlarınız vardır, deprem sonrasında bölgeyi gezerken burnumu sıkan çocuk, bu çocuk'' dedi.

Platforma elinde Clinton'ın burnuna dokunduğu sırada çekilmiş fotoğrafın yer aldığı o dönemki bir gazetenin çerçevelenmiş haliyle çıkan Erkan bebek, Clinton'ın konuşmasından sonra ikinci kez burnuna dokunarak, sıktı. Bu sırada Clinton da Erkan bebeğin burnuna dokundu.

''10 yıl önce ne kadar cesur bir bebek diye düşünmüştüm. Ama şimdi cesaretini yeniden gösterdi'' diyen Clinton, söz konusu fotoğrafın halen evindeki duvarda asılı durduğunu söyledi.

Soruları yanıtladıktan sonra tekrar aynı konuya değinen Clinton, insanların yaşlandıkça daha da duygusallaştığını belirterek, Erkan bebekle tekrar karşılaşmasının sağlanmasına çok teşekkür etti. Erkan bebeğin Türkiye'de kendisini meşhur ettiği esprisini yapan Clinton'ın bir ara çok duygulandığı dikkatlerden kaçmadı.

O dönem deprem konutlarında her şeyini kaybetmiş bir bebek olarak karşılaştığı Erkan bebeğin şimdi büyüyüp serpilmiş, geleceğe umutla bakan bir çocuk olduğunu kaydeden Clinton, ''Bu çocuğun anlatacak bir hikayesi var, öyküsü var. Türkiye'deki her çocuğun, dünyadaki her çocuğun olduğu gibi... Çocukları unutmamamız lazım. Özellikle onu buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim'' diye konuştu.