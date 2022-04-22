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Erkan Baş'tan sosyalist bıyığı açıklaması: Bazen kessem diye düşünüyorum

"Keşke önemli bir konuda iddiaya girsem de kaybedip kessem"

22 Nisan 2022 13:56

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, kendisi ile birlikte simgeleşmiş bıyıkları hakkında konuştu. Baş bıyıkları hakkında, “Bazen kessem diye düşündüm ama artık bu noktadan sonra kesemeyeceğiz” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Çiğdem Boz’un Youtube kanalında sorularını yanıtladı. “Sosyalist olmak için bıyık bırakmak mı gerekiyor?” sorusuna yanıt veren Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı:

“Benim babam bıyıklıydı, çok erken yaşta vefat etti. Babama özenmekle ilgili bir şeydi. Bazen kessem diye düşündüm ama artık bu noktadan sonra kesemeyeceğiz. Keşke önemli bir konuda iddiaya girsem de kaybedip kessem.”

TİPTürkiye İşçi PartisiErkan Başsosyalist bıyığıÇiğdem Boz
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