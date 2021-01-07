Erkan Baş'tan Melih Bulu'ya: Ailenizin yüzüne nasıl bakacaksınız?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Melih Bulu protestolarına destek verdi. Erkan Baş, Erdoğan imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’ya, “Ailenizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?" diye sordu.

Boğaziçili öğrenci gruplarının eylem çağrılarının ardından İstanbul Valiliği, dün Beşiktaş ve Sarıyer’de yapılacak gösterileri 'salgın' nedeniyle yasakladı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Rektörlük önünde gerçekleştirdikleri protestoların ardından saat 16.00’da Kadıköy Rıhtım'da yapacakları kitlesel eylem için slogan atarak Bebek kampüsünden çıkış yaptı. Bebek'ten Beşiktaş İskelesi’ne kadar 'kayyım rektör istemiyoruz' sloganları eşliğinde yürüyen öğrenciler daha sonra vapurla Kadıköy'e geçerek kendilerini bekleyen kalabalıkla buluştu. Üniversite öğrencileri, yüzlerce polisin abluka altına aldığı ve TOMA'ların bulunduğu Rıhtım Meydanı’nda ‘Yaşasın öğrenci dayanışması’, ‘Üniversiteler bizimdir’, ‘Gözaltılar serbest bırakılsın’ sloganları eşliğinde taleplerini sıraladı.

Farklı üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı eyleme akademisyenler, siyasetçiler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar da destek verdi.

Öğrencilerin mücadelelerini desteklediklerini belirten siyasiler Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını ve öğrencilerin taleplerini Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Öğrencilere destek vermek için eyleme katılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını "Tüm Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların son örneklerinden bir tanesi. Mesele sadece Boğaziçi'ne bir rektör atanması meselesi değil, bir yönetim anlayışı olarak Türkiye'de demokrasi dışı bir eylem gittikçe kuvvetleniyor bu da doruk noktalardan bir tanesi" sözleriyle değerlendirdi.

“Ailenizin yüzüne nasıl bakacaksınız?”

Melih Bulu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları 'skandal ötesi olarak buluyorum' diyen Baş, "Mesele sadece rektör atama meselesi değil, atanmış bir rektör olması başka bir problem, bir siyasi eylemi temsil ederek rektör olması başka bir problem, üniversitedeki hiçbir bileşene sunulmaması başka bir problem... Aslında olay o kadar basit ki koskoca tarihi olan bir üniversite kurumu kendisini yönetecek bir insan çıkartamıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi dışarıdan üniversitenin yönetilmesi için bir insan atıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil ki. Ben açıkcası Rektörün, herhangi bir biçimde akademik ünvanı olan birisinin bunu nasıl kabul ettiğini de anlayamıyorum. Yani ben gerçekten rektöre buradan soru sormak istiyorum. Siz evinize gittiğinizde eşinizin, ailenizin, annenizin, babanız, varsa çoluğunuzun çocuğunuzun yüzüne nasıl bakacaksınız? Binlerce öğrenci diyor ki 'seni bu üniversitede istemiyoruz'. Dolayısıyla en küçük bir onur taşıyan, en küçük bir erdem taşıyan bir insanın bunu kabul etmemesini beklerdim" dedi.