Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Halk, açıklanan rakamlara değil, cebindeki paraya bakıyor" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın milyonlarca vatandaş için güzel başlamadığını, yılın ilk saatlerinde hayatın biraz daha zorlaştığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Elektrikten doğal gaza, içkiden sigaraya kadar her şeye zam geldiğini ifade eden Baş, "Dün ise TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla sarsıldık. TÜİK'in açıkladığı rakamların çok üzerinde bir enflasyon gerçeği ile karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz. Halk, açıklanan rakamlara değil, cebindeki paraya bakıyor" diye konuştu.

"Elektrik şirketlerine her ay 34 milyar lira para ödeniyor"

Baş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün yaptığı açıklamanın özetinin, "Halkı, açlık ile yoksulluk arasında bir yerde yaşamaya mahkum edeceğiz" olduğunu söyledi.

Vatandaşın, gelen zamlardan sonra nasıl geçineceğinin derdine düştüğünü ileri süren Baş, "Bunlar halktan toplayacakları vergiden başka hiçbir şeyi düşünmezler; bizden zorla toplayıp kendi ceplerine attıkları, patronlara aktardıkları paradan başka hiçbir şeyi sevmez. Herkes elektriğe gelen zamları konuşuyor, bununla dertleniyor ama bu iktidar sadece elektrik şirketlerine her ay 34 milyar lira para aktarıyor" dedi.