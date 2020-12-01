Erkan Baş: Bütçe filan yok, soygun var; Erdoğan günde 87 milyon TL harcamak istiyor

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Baş, TBMM'de düzenlediği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 bütçe kanun teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlamasına değindi. "Şimdi şu kaynak meselesine gelelim... Ülkenin kaynakları nereye harcanacak?" diyen Baş, şöyle devam etti:

"Bu soruyu yanıtlamak için ne yapıyoruz? Bütçe hazırlıyoruz. 2021 yılı bütçesi komisyondan geçerek Genel Kurul gündemine geldi. Nerede hazırlandı bu bütçe? Saray'da. Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek bütçe Saray bütçesidir.

"Bütçe filan yok, soygun var!"

"Saray'ın istediği TBMM'nin Komisyon ve Genel Kurul'unun noterlik yapması istenmektedir. Öncelikle bir kez daha tekrar edelim, Saray'ın noteri olmayacağız! Peki, önümüze getirilen bütçenin detaylarına bakalım.

"Şunu net olarak söylemek istiyorum; bütçe filan yok, soygun var! Çalanlar da belli, Saray ve patronlar..."

"Tayyip Erdoğan günde 87 milyon TL harcamak istiyor!"

"Ben size halkın cebinden nasıl para çalacaklarını madde madde anlatayım: Cumhurbaşkanlığı diyor ki ben bütçemi yüzde 28,1 artırmak istiyorum. Bakın buraya dikkat. Enflasyon oranının resmi olarak yüzde 12'lerde açıklanması beklenirken Cumhurbaşkanlığı yüzde 28'den fazla bütçe artışı istiyor. Çünkü Saray'daki de biliyor, biz de biliyoruz, gerçek enflasyon rakamı o civarda. Devam ediyorum...

"Cumhurbaşkanlığı, 4 milyar 39 milyon bütçe istiyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı için 11 milyar TL'ye yakın bütçe istiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 6 milyar TL örtülü ödenek istiyor. Yedek örtülü ödenek 9,9 milyar TL. Yani bunlar yetmezse 10 milyar TL daha kullanmak istiyor. Tüm bunları alt alta yazınca ne tutuyor biliyor musunuz? 32 milyar Türk Lirası. Yani Tayyip Erdoğan günde 87 milyon TL harcamak istiyor! İşte soygun budur!"