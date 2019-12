Erivan'la yeni buluşma

Aliyev ve Sarkisyan'a İstanbul randevusu

Ermenistan Havayollarına ait uçakla saat 04.00'de Erivan'dan İstanbul'a gelen Nalbantyan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda, Ermeni yetkilileri ile Türk yetkililer karşıladı.Nalbantyan daha sonra havalimanından ayrılarak, kalacağı Swissotel The Bosphorus'a geçti.Nalbantyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dönem Başkanı olarak bugün İstanbul’daki KEİ Sekretaryası’nı ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Ermenistan’ın 1 Kasım’da 6 ay için üstlediği başkanlığın önceliklerini anlatacak olan Nalbandyan, ayrıca mevkidaşı Ali Babacan ile bir görüşme yapacak.Babacan-Nalbandyan görüşmesi, Türkiye ve Ermenistan’ın ikili ilişkileri onarmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlatığı “açılım”ın geleceği açısından önem taşıdığı belirtiliyor.İki ülke diplomatları arasında bir süreden “gizlice” sürdürülen temasların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir ilke imza atarak dünya elemeleri çerçevesinde Erivan’da oynanan Ermenistan-Türkiye maçı vesilesiyle 6 Eylül’de Erivan’ı ziyaret etmişti.Bunun ardından Türkiye’nin girişimlerinin sonucunda 26 Eylül’de New York’ta Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen “üçlü toplantı” öncesi Ali Babacan ve Nalbantyan, kısa bir ikili görüşme de yapmıştı.Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Gül’ün daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret edeceği söylentilerin yoğunlaştığı bir dönemde Ali Babacan, geçen hafta Nalbantyan’ın Türkiye ziyareti söz konusu olduğunu açıklamıştı.Edward Nalbantyan'ın da, geçen ay sonunda BBC Türkçe Servisi’ne yaptığı açıklamalarda ikili ilişkilerin normalleşmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını vurgularken "Türkiye ile barışmamızdan herkesin mutlu olduğunu söyleyemem. Ama iki ülke liderleri olarak sıra dışı kararlar almaya hazırız” demesi, dikkat çekmişti.Bugün İstanbul’da yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki yakınlaşma çabaları ele alınacak. New York’taki “üçlü toplantı”da da ele alınan, Türkiye’nin “Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu” önemli bir maddeyi oluşturacağı belirtilen görüşmede Gül ile Sarkisyan arasındaki ikinci bir buluşma olasılığının da gündeme gelmesi bekleniyor.İstanbul’daki görüşme, Moskova’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki zirve ve bunun sonucunda Karabağ sorununun “diyalog” ile çözümlenmesi ilkesini içeren deklarasyonun yayınlanmasının arkasında yapılacağı için ayrı bir önem kazandığı da ifade ediliyor.Nalbantyan, BBC’ye açıklamalarında New York’taki “üçlü görüşme” ile ilgili olarak "Üç bakanın görüşmesi Sayın Babacan'ın fikriydi. Bunu Erivan'daki görüşmemiz sırasında, Türkiye'nin Kafkaslar Platformu önerisini tartışmak amacıyla dile getirdi. Ben de, 'Neden olmasın?' dedim. New York'taki görüşmede de sadece Kafkaslar Platformu'nu konuştuk” demişti.Aynı şöyleşide Nalbantyan, "İlişkilerimizin normalleşmesinin önünde hiçbir gerçek engelin olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle ilişkilerimizin normalleşmesini, diplomatik ilişki kurulmasını, sınırlarımızın açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra da ikili ilişkilerdeki tüm sorunları görüşebilecek hükümetler arası komisyonun kurulmasından yanayız" diye konuşmuştu.