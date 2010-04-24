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Dünya

Erivan'da Türk Bayrağı yakıldı

1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan nedeniyle dün gece Ermenistan’da Türk bayrağı yakıldı.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan nedeniyle dün gece Ermenistan’da Türk bayrağı yakıldı.

1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan nedeniyle dün gece Ermenistan’ın başkenti Erivan’da aşırı milliyetçiler tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun posterlerini yaktılar. 10 bin kadar kişinin katıldığı gösteride Taşnaksütyun liderlerinden Armen Rüstemyan, “Başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeler ‘soykırımı’ tanıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

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