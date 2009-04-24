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Dünya

Erivan'da Türk bayrağı yakıldı

Erivan'daki '24 Nisan soykırım günü'nü anma törenlerinde milliyetçi göstericiler Türk bayrağını yaktı

24 Nisan 2009 03:00

'24 Nisan soykırım günü'nü anmak üzere Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen törenler, milliyetçi Ermenilerin Türkiye aleyhindeki gösterilerine sahne oldu. Göstericiler, Türk bayrağını yaktı; binlerce Ermeni “soykırım anıtı”na koştu.

Türkiye aleyhtarı gösterilerin başını çeken bir Taşnaksütyun üyesi, Erivan ile Ankara arasındaki yakınlaşmayı protesto etmek için bayrak yaktıklarını söyledi.

Taşnaksütyun partisi ise Türk bayrağının yakılmasından gösterilere sızan aşırı milliyetçileri sorumlu tuttu ve parti olarak bayrak yakılmasına karşı olduklarını duyurdu.

Türkiye-Ermenistan ortak açıklamasına sert tepki gösteren milliyetçi Taşnaksütyun Partisi, hükümeti oluşturan dörtlü koalisyondan çekilebileceklerini açıklamıştı. Ermeniler “soykırım anıtı”na koştu

Erivan’dan ve çeşitli yerlerden gelen binlerce kişi Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve din adamlarının anıtın önüne gelerek saygı duruşunda bulunması ve dini tören yapması ardından geleneksel çiçek bırakma törenine geçildi.

Binlerce Ermeni ortasında alev yanan anıta çiçek bıraktı. Sarkisyan buradan daha sonra kilise temsilcileri ile birlikte kiliseye geçerek ayine katıldı. Ayrıca Erivan’da mumlu ve meşaleli ‘soykırım’ aleyhinde yürüyüş yapıldı.

Ülkede resmi matem günü olan 24 Nisan’da birçok basın kuruluşu çalışmazken, televizyonlar sabahın ilk saatlerinden itibaren anıt çevresinden sürekli canlı yayın yaptı.

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