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Dünya

Erivan'da patlama: 150 yaralı

Seçim arifesindeki Ermenistan'dan bir patlama haberi geldi

05 Mayıs 2012 12:16

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da seçim meydanında bir patlama meydana geldi. İçlerinde yanıcı gaz bulunan balonların alev almasıyla gerçekleşen olayda 150'ye yakın kişi yaralandı.

Seçim arifesindeki Ermenistan'dan bir patlama haberi geldi.

İktidardaki Cumhuriyetçi Parti’nin başkent Erivan'da düzenlediği mitingde içlerinde yanıcı gaz bulunan balonlar patladı.

Ortaya çıkan alevler nedeniyle yaklaşık 150 kişi yaralandı. Olay sonrası yapılan açıklamada 104 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.


Mitinge devam


Meydanda bulunan insanlar arasında büyük paniğe neden olan olaya rağmen miting kaldığı yerden devam etti.

Devlet Başkanı Serj Sarkisyan,patlamanın olduğu alana gelerek kalabalığa hitap etti.

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