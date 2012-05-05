T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan'da patlama: 144 yaralı

Ermenistan'da seçim kampanyasında kullanılan helyum gazıyla dolu uçan balonların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 144 kişi yaralandı

05 Mayıs 2012 02:21

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın düzenlediği mitingde içlerinde yanıcı gaz bulunan balonlar alev aldı. 144 kişinin yaralandığı olayda can kaybı olmadı.

Pazar günü seçimlerin yapılacağı Ermenistan'da bir seçim mitingi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 144 kişi yaralandı.

Pazar günkü parlamento seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Başkent Erivan'da son mitingini düzenledi.

Miting alanındaki içlerinde yanıcı gaz bulunan balonlar bir anda alev aldı.

Gelen ilk bilgilere göre olayda ölen olmazken, 144 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER

Ermenistanpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24