Ermenistan'da patlama: 144 yaralı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın düzenlediği mitingde içlerinde yanıcı gaz bulunan balonlar alev aldı. 144 kişinin yaralandığı olayda can kaybı olmadı.
Pazar günü seçimlerin yapılacağı Ermenistan'da bir seçim mitingi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 144 kişi yaralandı.
Pazar günkü parlamento seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Başkent Erivan'da son mitingini düzenledi.
Miting alanındaki içlerinde yanıcı gaz bulunan balonlar bir anda alev aldı.
Gelen ilk bilgilere göre olayda ölen olmazken, 144 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.