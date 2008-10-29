Erivan'da Öcalan için gösteri

Ermenistan’ın başkenti Erivan'da yaşayan bir grup PKK yandaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için protesto gösterisi yaptı



Erivan'daki Şaumyan Abidesi önünde yapılan gösteride, bölücü terör örgütü PKK'nın yandaşları Öcalan'ın özgürlüğe kavuşması gerektiğini savunarak slogan attı, pankartlar açtı.



'Öcalan işkencelere maruz kalıyor'



Göstericilerin lideri Emic Elya, ``Damarlarımızdaki son damla kana kadar, O'nun özgürlüğü uğrunda, kendi bağımsızlığımız için mücadele edeceğiz. Abdullah Öcalan 10 yıldır,İmralı Hapishanesi'nde tutuluyor, işkencelere ve hakaretlere maruz kalıyor. Son zamanlarda fiziksel olarak yok edilmesi tehlikesi de ortaya çıktı. Türkiye, bir devlet olarak,bu hapishaneye ilgi göstermiyor. Bu kez zorbalık ve işkenceler bir kişiye karşı yapılmıyor, kendi liderini savunmak isteyen bütün Kürt halkı mahpus gibi oldu'' diye konuştu.



BM ofisine bildiri bıraktılar



Gösteriye katılanlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Erivan'daki ofisine giderek, `Kürdistan milli şurası' adına bir bildiri bıraktı. Bildiride ``Biz bütün insanlığı, devletleri ve uluslararası kuruluşları Türkiye'de demokratik rejimin kurulması ve bütün dünyada adaletin yerine getirilmesi için güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz'' denildi.

