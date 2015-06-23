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Dünya

Erivan'da binlerce kişinin katıldığı elektrik zammı protestosu

Erivanlılar, 19 Haziran'da düzenledikleri eylemde, zammın geri alınmaması halinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini söylemişti

23 Haziran 2015 02:17

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce kişi elektrik fiyatlarına yapılan zammın geri alınması talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Bagramyan Caddesi'nde toplandı. 

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın eylemcilerle görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü Valery Osipyan, "3 ila 5 kişilik bir heyet hazırlayın, Ermenistan Cumhurbaşkanı onlarla görüşecek. Eyleme katılan diğer insanlar Özgürlük Meydanı'na geri dönsün" dedi ancak bu öneri eylemciler tarafından reddedildi.

Bagramyan Caddesi'ndeki eylemcilerin bir sonraki adımlarını tartıştığı ve hala daha bölgede birçok kişinin bulunduğu belirtildi.

19 Haziran'da Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda elektrik zamlarına karşı oturma eylemine başlayan göstericiler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde 22 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini açıklamıştı.

 

 

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