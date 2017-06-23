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"Erişim engelinde rekor: sendika49.org yayında"

Site daha önce 48 kere kapatıldı

23 Haziran 2017 17:25

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Sendika48.Org erişime engellendi. Siteden yapılan açıklamada, "48. erişim engeli kararı sonrası site daha önce aynı sayıda erişim engeli uygulanan DİHA ile rekoru şu an için paylaşıyor" ifadesi kullanıldı. 

Sitenin haberinde "Halkın 'herkes için adalet' talebiyle sokaklara döküldüğü şu günlerde iktidar seçilmiş siyasetçilere, gazetecilere cezaevi sopasını, 'adalet' talebinin sesi olan medyaya ise sansür sopasını göstermeye devam ediyor" denildi.

"Engellenemeyişinin rekorunu kıracak"

Sitenin engellenmesi devam ederse, "Sendika.Org engellenemeyişin rekorunu kıracak."

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