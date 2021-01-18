Erişim engeli kaldırılan Uber hakkında taksiciler Yargıtay'a başvurdu

Erişim engeli kaldırılan ve Türkiye'de sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek olan Uber hakkında taksiciler yeniden yargıya başvurdu. İstinaf mahkemesinin kararıyla yasağı kalkan Uber için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası temyize başvurdu.

Yargıtay'ın bozma kararı vermesi halinde, dosya yeniden ilgili istinaf mahkemesine gönderilecek. Bu durumda dosya kendisine istinaf mahkemesi “bozmaya uyma” kararı veya ilk karar hakkındaki düşüncesinde ısrar ederek “direnme” kararı verebilecek.

2014 yılında Türkiye’ye giriş yapan Uber, ülkede 4.5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Uber’e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber’in Türkiye’deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye’de yasaklanmıştı.

Geçtiğimiz yılın sonunda ise istinaf mahkemesi, Uber’e erişim engelini kaldırdı ve Uber’in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.