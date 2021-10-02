Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı Resmî Gazete’de

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yer alan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı genelgesinde, Türkiye’nin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve alt yapı yatırımlarının; küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda, ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önemine vurgu yapıldı.

Ulaşıma erişimin bir hak olduğu anlayışına değinilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır.

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025) ile ulaşımda erişilebilirlik; alt yapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim."