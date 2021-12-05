Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni başkanı seçildi

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) dün Ankara'da başlayan ve iki gün süren 36'ncı Olağan Genel Kurulu bugün TBB'nin yeni başkanının seçilmesiyle sonuçlandı.

Mevcut başkan Metin Feyzioğlu ile Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu Genel Kurul'daki oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre Sağkan yeni başkan seçildi.

İki ismin dışında Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan da dün Genel Kurul'da konuşabilmek için adaylık dilekçesini vermişti.

348 delegenin üç sandıkta oy kullandığı seçimde, Sağkan'ın listesine 182 delege blok olarak oy verdi, Feyzioğlu'nun listesine de 156 delege blok oy verdi.

Sağkan: Hukuksuzluğa karşı çıkan TBB göreceksiniz

Sonuçların, delegelerin değişimden yana oyunu kullandığını gösterdiğini ifade eden Sağkan, "Sadece bir TBB seçimi olmaktan çıkmıştır. Ülkemizde son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının, AİHM kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı noktada TBB'ye yurttaşlarımızın çok ama çok ihtiyacı bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemde hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın sonuna gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Sağkan şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle başlayan şey, hiçbir yurttaşın savunmasız kalmayacağıdır. Yeni TBB anlayışı, yarım asırdır teamüllerin getirdiği hak savunuculuğunu net olarak ortaya koyacağı bir TBB olacaktır. Bugün itibariyle TBB'nin kapıları, tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden açık olacaktır. Bugün itibariyle TBB yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır.

"Meslektaşı yerlerde sürüklendiği zaman kafasını kuma gömen değil, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkan TBB göreceksiniz."

Erinç Sağkan kimdir?

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 26 Mayıs 2013 tarihinde TBB'nin 32. Olağan Genel Kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak TBB 8. Başkanı seçilmişti. Feyzioğlu, yaklaşık 8,5 yıldır Barolar Birliği Başkanlığı'nı yapıyordu.

Sağkan, Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. Sağkan, 2018 yılında seçildiği Ankara Baro Başkanlığı görevini iki dönemdir yürütüyordu.

Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı.

DHA

TBB son dönemlerde 'Çoklu Baro' düzenlemesini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gündeme gelmişti.

80 il barosu ve TBB'nin karşı çıktığı teklif, Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

DHA Metin Feyzioğlu

AKP'nin sunduğu, MHP'nin de imza koyduğu teklifin yasalaşmasıyla, en fazla üyeye sahip Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok baro kurulmasının yolu açıldı.

Sağkan'a siyasilerden tebrik mesajları geldi.

https://twitter.com/SBugraKavuncu/status/1467501302108336133

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1467502533061005316

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1467503448237424645

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1467518557265313795