Erinç Sağkan'ın TBB Başkanı seçilmesini değerlendiren Yeni Akit yazarı: Düne kadar AK Parti çatısı altında siyaset yapanlar, kına yaksınlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında dün yapılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı seçimlerini kritik etti.

Eski TBB Başkanı Metin Feyvziolu’nun seçildiği tarihte AKP karşıtı olduğunu ancak zamanla ılımlı söylemler edindiğini belirten Karahasanoğlu, Adalet Bakanlığı’nın avukatlık mesleğiyle ilgili yaptığı düzenlemelere değindi.

Avukatların TBB Başkanlığı’na Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ı seçilmesini avukatların “kıymet bilmezliği” olarak değerlendiren Karahasanoğlu, yazısına özetle şöyle devam etti:

Avukatlar…

Siyasi iktidarla, kavga etmede ölümüne kararlılar…

Bunun için de.

Daha önce kendi kafalarından olan Metin Feyzioğlu’nu indirip, yine eskisi gibi AK parti ile kavga edecek bir baronu seçmek üzere, dün seçimlerini yaptılar..

1,5 yıl önce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Çocuklarımızı eşcinsel dayatmalarından kurtarmalıyız” mealindeki hutbesi üzerine, manevi değerlere nefretini kusan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, şimdi Barolar Birliği Başkanı oldu.

Şaşırdım mı?

Hayır..

Muhafazakar avukatlar, eşcinsel destekçisi baronların başkanlığının utancından kurtulmak için TBMM’de ikinci baro kurabilme hakkı tanındığında..

“Bu düzenleme ile barolara siyaset girer. Sünni-Alevi barolar kurulur. Terör örgütlerine yandaş barolar kurulur” diyen, daha düne kadar AK Parti çatısı altında siyaset yapanlar..

Kına yaksınlar..

Eşcinsel destekçisi baronlar, onların destekleri ile, Barolar Birliği Başkanı koltuğuna oturup, “AK Parti’yi yendik” zafer çığlıkları attılar…”

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