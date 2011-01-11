-ERİN ŞEHİT EDİLMESİNDE 10 POLİSE MÜEBBET İSTEMİ DİYARBAKIR (A.A) - 11.01.2011 - Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ay önce jandarma er Cemal Yalın'ın şehit edilmesiyle ilgili olarak şüpheli 10 polis memuru hakkında ''Adam öldürmek'' suçundan fezleke hazırladı. Polisler hakkında TCK'nın ''adam öldürmek'' suçunu kapsayan 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası talep edildi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ağustos 2010 tarihinde bir grup terör örgütü PKK üyesinin İlçe Emniyet Amirliğine yönelik gerçekleştirdiği roketatar ve uzun namlulu saldırı esnasında şehit olan Jandarma Er Cemal Yalın ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. -MİNİBÜS KURŞUNLANDI- Savcılık, hazırlanan fezlekeyi, Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Fezlekede, polis memurlarının, er Yalın'ın kullandığı ve içerisinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Çölgeçen ile habercisi er Kayhan Kuzu'nun da bulunduğu minibüsü, emniyet müdürlüğüne bombalı saldırı yapmak isteyen terör örgütü üyelerine ait olduğunu sanarak kurşunladıkları bildirildi. Fezlekede, çatışmanın yaşandığı anda, İlçe Emniyet Amiri İltekin Karahan'ı telefonla arayan Yüzbaşı Çölgeçen'in bir sıkıntı olup olmadığını sorduğu ve ''oraya geliyorum.'' dediği ancak Karahan'ın silah seslerinden konuşmanın ''oraya geliyorum'' kısmını duymadığı belirtildi. Yüzbaşı Çölgeçen'in daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının hizmet aracı olan sivil plakalı bir minibüsün olay yerine hareket ettiği kaydedilen fezlekede, araçta, Çölgeçen'in yanı sıra, habercisi olan er Kayhan Kuzu ve aracı kullanan şehit er Cemal Yalın'ın bulunduğu ifade edildi. -SİLAH SESLERİ KESİLDİ- Fezlekede, Yüzbaşı Çölgeçen'in içerisinde bulunduğu minibüsün Dicle Merkez Karakol Komutanlığı önünde durduğu, silah seslerinin kesilmiş olması ve sokakta vatandaşların normal bir şekilde hayatlarına devam ettiklerinin görülmesi üzerine emniyet müdürlüğüne hareket ettiği belirtildi. Fezlekede, olayın ayrıntıları şu şekilde yer aldı: ''Çatışmanın başlamasından yaklaşık 10-15 dakika sonra 27 Mayıs Mahallesi'ndeki market önünden emniyet amirliğine doğru beyaz renkli, sivil plakalı, ön camı hariç tüm camları siyah renkli filmle kaplı olan minibüsün farları açık bir vaziyette geldiğinin görülmesi üzerine, emniyet binası dışında güvenlik önlemi alan görevli polis memurları olan şüpheliler tarafından gelen aracı durdurmak amacıyla ilk etapta 'dur' ikazında bulunulduğu, araç durmadığı için havaya hep birden uyarı ateşi açıldığı, ancak aracın hızını kesmemesi üzerine, emniyet binasına 20 metre mesafede bulunan güvenlik bariyerlerinden aracın içeri girdiği sırada şüpheliler tarafından minibüse doğru ateş açıldığı ve sonrasında minibüsün durdurulduğu anlaşılmıştır.'' -OLAY YERİNDE 50 BOŞ KOVAN BULUNDU- Minibüste İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Çölgeçen, er Kuzu ve er Yalın'ın bulunduğunun belirlendiği ve olayda er Yalın'ın yaralandığı kaydedilen fezlekede, ''Dicle'deki hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı askerin Diyarbakır Askeri Hastaneye kaldırıldığı ve aynı gün vefat ettiği belirlenmiştir. Er Yalın'ın yapılan otopsisinde, ölümünün 'ateşli silah yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması nedeniyle meydana gelen iç ve dış kanama sonucu' meydana geldiği tespit edilmiştir'' denildi. Fezlekede ayrıca olay yerinde yapılan incelemede, 50 adet boş kovanın ele geçirildiği bildirildi. -''ARACI TANIMADILAR''- Fezlekede, olayın yaşandığı gün kolundan yaralanan şüpheli polis memurlarından V.S'nin ifadesinde, yaralanmadan dolayı terör örgütü PKK mensuplarından şikayetçi olduğu ancak V.S'nin bulunduğu yol güzergahına herhangi bir terörist saldırının yapılmadığının belirlendiği ifade edildi. Polis memuru V.S'nin minibüse açılan ateş sırasında kolundan yaralandığının tespit edildiği belirtilen fezlekede, şunlar kaydedildi: ''Teröristlerin saldırı eyleminden sonra emniyet amirliğinde bulunan polis memurlarının dışarıya çıkarak emniyet çevresinde mevzilenip güvenlik önlemi aldıkları, bu sırada telsiz görüşmelerinde her an emniyete karşı teröristlerce sızma yapılabileceğinin bildirildiği, tepe pusu noktasındaki çatışmanın devam ettiği ve emniyetin bulunduğu noktaya da saldırı yapılacağının beklenildiği bir anda emniyet amirliğine doğru bu noktada güvenlik önlemi alan şüpheliler tarafından ilk görüşte tanınmayan sivil bir aracın geldiğinin görülmesi üzerine, şüphelilerin emniyete karşı teröristlerce silahlı ve bombalı saldırı yapılacağını zannederek ilk önce araca 'dur' ikazında bulundukları, aracın durmaması üzerine havaya uyarı ateşinde bulundukları, aracın yine durmaması üzerine aracı durdurmak için araca doğru ateş açtıkları anlaşılmıştır. Şüphelilerin aracın içerisindekileri göremedikleri için araçta kimin olduğunu bilmedikleri, olay sırasında şüpheliler rastgele silah alarak dışarıya çıktıkları için hangi şüphelinin hangi silahı kullandığının ve maktulün ölümüne hangi silahtan çıkan merminin sebep olduğu tespit edilememiştir.'' -MÜEBBET HAPİS İSTEMİ- Dicle Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekede, ''şüphelilerin, söz konusu olay sırasında kendilerinin meşru savunma koşulları içerisinde bulunduklarını zannederek, kendilerine doğru gelen araçla emniyet amirliğine terörist saldırı yapıldığını düşünerek, araca doğru ateş açıp, aracı kullanan maktulün ölümüne sebep oldukları bu şekilde şüphelilerin üzerine atılı TCK'nın 'adam öldürmek' suçunu işledikleri tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmaktadır'' denildi. TCK'nın ''adam öldürmek'' suçunu kapsayan 81/1. maddesi müebbet hapis cezası içeriyor.