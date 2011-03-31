-ERİKEL'İN TAHLİYESİ İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında, avukat Yakup Erikel, kanser teşhisi konulan kardeşi tutuklu sanık Yusuf Erikel'in tahliyesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Başkan Köksal Şengün, tutuklu sanıklardan İbrahim Şahin'in savcılıkta alınan ifadesini okumaya devam etti. Şengün, okuma işlemine ara vererek, duruşmayı yarına erteledi. Bu arada, öğleden önceki oturumda kanser olduğunu açıklayan tutuklu sanık Yusuf Erikel'in avukatı Yakup Erikel, mahkemeye verdiği dilekçede, Silivri Devlet Hastanesince çekilen ilaçlı MR raporunda çok ciddi tanı olan kanser teşhisiyle karşı karşıya kalındığını belirtti. Kardeşi ve müvekkili Yusuf Erikel'in tam teşekküllü hastaneye sevk edileceğini ifade eden Yakup Erikel, dilekçesinde, ''Ancak biz tahliye talep ediyoruz. Çünkü bu rahatsızlık, sınırlı imkanlar, tutukluluk halinde tedavi imkanlarının prosedüre tabi olması ve benzeri nedenlerle bu noktaya gelmiştir. Artık bu aşamadan sonra başka şansımız yoktur. Mutlaka yurt içinde veya dışında bu hastalığı tedavi ettirerek üstesinden geleceğiz'' ifadesini kullandı.