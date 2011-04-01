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ERİKEL'E TAHLİYE KARARI İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 23:30

-ERİKEL'E TAHLİYE KARARI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından avukat Yusuf Erikel tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, duruşmada da gözlemlenen sağlık durumu, hakkında düzenlenen rapor ve içeriği dikkate alınarak, Yusuf Erikel'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Erikel için yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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