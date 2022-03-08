Erik hasadı başladı; kilosu 1000 TL

Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan erikler kilogramı 800-1000 liradan satışa sunuldu.

İklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiği ilçede, Kıravga Mahallesi'ndeki serada ısıtma sistemi yardımıyla üretilen erikler için hasat etkinliği düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye'de ilk erik yetiştirilen ilçelerden biri olduklarını ifade ederek, "Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere göndereceğiz. Buralardan da yurt dışına ihraç edeceğiz. Hasat yapılan sera yaklaşık 800 metrekare alana sahip. Burada 39 ağaç var. Ortalama 1 ton 200 kilogram rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Eriklerin, kasede satılacağını kaydeden Bayır, "Ortalama 8 eriğin bulunduğu 90 gramlık kaseler 80-100 liradan satılıyor. Kilogramı da 800-1000 liradan satışa sunulmuş durumda" dedi.