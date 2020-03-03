Erik fiyatı altını geçti; tanesi 10 lira, kilosu 750 TL!

Yılın ilk yeşil erik hasadı Mersin'de gerçekleştirilirken, kilosu 750 TL'den piyasaya sunuldu.

Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden 3 kilo alarak, 70'şer gramlık paketler halinde tüketiciye sunacağını söyledi. Yılmaz, özellikle aş eren anne adaylarından yoğun talep aldığını ifade etti.

Yeşil eriklerin tane fiyatı ise 10 TL'yi buluyor. Piyasada 515 TL'den alıcı bulan çeyrek altına karşın bir kilo yeşil eriğin toptancı halindeki fiyatı ise 750 TL.

Yılmaz şunları söyledi: "İsteyene 50 TL'ye 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo almak isteyen ise 750 TL'yi gözden çıkaracak. İlk ürün olduğu için ve kendisine göre bir piyasası olduğu için fiyatı böyle. Özellikle anne adaylarından hemen arayanlar oldu" dedi. (DHA)