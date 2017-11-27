Erik ağacı kasımda çiçek açıp, meyve verdi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL(Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, kasım ayındaki güneşli havada erik ağacının çiçek açıp, meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Sarıgöl\'de yaşayan 46 yaşındaki Sabri Yılmaz\'ın, Mimar Sinan Mahallesi, Söylemez Caddesi\'ndeki evinin bahçesinde bulunan erik ağacı, kasım ayında olunmasına rağmen çiçek açıp, ürün verdi. Ağacın dalındaki çiçeği ve eriği görünce şaşırdığını belirten Yılmaz, \"Ağacı 10 yıl önce bahçeme dikmiştim. Bu yıl ilk defa, ikinci kez çiçek açıp, ürün verdi. Alışık olunmayan bir durum. Görenler, hayret ediyor\" dedi.

Erik ağacının tekrar çiçek açarak, ürün vermesini değerlendiren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, \"Bölgemizde yeterli soğuklar, henüz başlamadı. Hava sıcaklıkları, ortalama gündüz 14-15, gece ise 2 derece. Bu havalarda, meyve ağaçlarının gövdelerindeki sular, henüz tam olarak çekilmemiş oluyor. Bu duruma ve ılık havaya aldanan badem ve erik gibi ağaç türleri, zaman zaman ikinci ürün verebilmekte; ancak üzerinde az sayıda meyve oluyor\" diye konuştu.

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