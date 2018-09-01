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Erik ağacı çiçek açıp, meyve verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve vermesi şaşkınlık yarattı

01 Eylül 2018 12:53

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Kavaklıdere ilçesinde erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve vermesi şaşkınlık yarattı.
Kavaklıdere\'nin kırsal Çatak Mahallesi\'nde çiftçilikle uğraşan Şengül Yılmaz\'ın (46) evinin bahçesindeki erik ağacı, bu yıl ikinci kez çiçek açarak görenleri şaşkına çevirdi. Ağacın dalındaki çiçeği ve eriği görünce şaşırdığını belirten 3 çocuk annesi Yılmaz, \"Ağacı 3 yıl önce bahçeme dikmiştim. Bu yıl iki kez çiçek açıp ürün verdi. Alışık olunmayan bir durum. Görenler, hayret ediyor\" dedi.

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