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Ekonomi

Erik 200 liradan 50 kuruşa düştü, üretici böyle isyan etti

Erik üreticileri fiyatların düşmesini erikleri koyunlara yedirerek protesto etti

09 Mayıs 2012 16:21

 

 
Silifke ilçesinde örtü altında ilk çıktığında kilosu 200 liradan alıcı bulan eriğin kilosu 50 kuruşa düştü.
 
Göksu Vadisi köylerinden Keben'de Mart ayında örtü altında ilk hasadı yapıldığında kilosu 200 TL'den İstanbul'a gönderilen erik fiyatlarının düşmesi üreticileri sıkıntıya soktu.
 
Keben köyünde erik üretimi yapan Durhasan Buğdaycıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır erik üretimi yaptığını belirterek, fiyatların hiç bu kadar düşmediğini söyledi. 
 
İlk çıktığında kilosu 200 TL'den satılan eriğin şimdi talep görmediğini ifade eden Buğdaycıoğlu, ''Ağaçlardan binbir zahmetle topladığımız eriği 50 kuruşa ancak satabiliyoruz'' dedi.
 
Üretici Adem Gencer de fiyatların bu kadar düşmesinin endişe verici olduğunu, böyle devam etmesi halinde zarar edeceklerini söyledi.
 
Geçmiş yıllarda açıkta ilk hasat edildiğinde kilosu 10 TL'nin üzerinde başlayan erik sezonunun 1 TL'nin altına düşmeden tamamlandığını vurgulayan Gencer, ''Fiyatların bu kadar düşmesi üreticileri üzdü. Fiyatlar böyle böyle sürerse bankalardan çektiğimiz kredileri, ziraatçılardan aldığımız ilaç ve çalışan işçilerin paralarını ödeyemeyiz'' diye konuştu.
 
Erik alımı yapan tüccar Cengiz Yalçın ise, talep düşüklüğü nedeniyle yaşanan erik fiyatlarının ilk kez bu kadar düştüğünü belirterek, önümüzdeki günlerde fiyatın yükselişe geçmesi temennisinde bulundu.
 
Düşük fiyattan erik almak istemediklerini vurgulayan Yalçın, ''Bir tüccar olarak her zaman ürecilerimizin ürünlerinin para etmesini isteriz'' dedi.
 
Bu arada ilçeye bağlı belde ve köylerdeki 800 dönüm araziden bu yıl toplam 8 bin ton erik hasat edilmesinin beklendiği bildirildi.

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