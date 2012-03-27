Eriğin kilosu bahçede 200 liradan alıcı buldu

Silifke ilçesine bağlı Göksu Vadisi köylerinde örtü altında yetiştirilen eriğin kilogramı 200 liradan alıcı buldu. İlçeye bağlı Keben köyündeki Zeynep Topçu'ya ait 2 dönümlük serada hasadı yapılan erik, 100 gramlık kaselere konularak İstanbul'a gönderildi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, hasadın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk turfanda eriğinin Silifke'de üretildiğini söyledi.

Açık alanda ilk erik hasadının nisan ayında yapılacağını belirten Göktaş, “Örtü altına alınan bahçelerde ise ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erken hasat yapıldığı için de fiyatların yüksek olması hem üreticilerimizi hem de bizi sevindiriyor. Şu an için eriğin kilogramını 200 liradan İstanbul'a gönderiyoruz” dedi.

Fiyatın yüksek olması ve tam olgunlaşmaması nedeniyle tadımlık olarak az miktarda toplanan eriği 100 gramlık kaselerde İstanbul'a gönderdiklerini vurgulayan Göktaş, “Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke'de çıktığını herkes biliyor” diye konuştu.

İlçede bu yıl 800 dönüm araziden 8 bin ton erik hasadının yapılmasının planlandığını dile getiren Göktaş, Türkiye genelinde yıllık 15 bin ton erik üretimi gerçekleştirildiğine dikkati çekti ve Silifke'nin de Türkiye'deki önemli erik üretim merkezlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Göksu Vadisi'nin Türkiye'nin en doğal ortamlarından birisi olduğunu ifade eden Göktaş, “Bölge, mikro klima özelliğe sahip. Bu nedenle burada yetişen ürünlerin ayrı bir aroması ve görünümü var”dedi.