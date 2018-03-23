T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eriğin kilosu 500 liradan 100 liraya düştü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 14 Şubat'ta yetiştirilen eriğin kilosu, 500 liradan alıcı bulurken, bugünlerde başlanan ikinci hasatta ise fiyat, 100 liraya düştü

23 Mart 2018 12:58

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 14 Şubat\'ta yetiştirilen eriğin kilosu, 500 liradan alıcı bulurken, bugünlerde başlanan ikinci hasatta ise fiyat, 100 liraya düştü.
Aksu ilçesindeki 2 dönümlük serada örtü altı yeşil erik üretimi yapan Cengiz Avcı, yılın ilk eriğini 14 Şubat günü yetiştirmesiyle dikkat çekti. İlk hasatta 70 kilo erik elde eden ve kilosunu 500 liraya satan Avcı, aynı 280 ağaçtan ikinci kez erik hasadına başlandı. Çiftçi Avcı, 14 Şubat\'ta yetiştirdikleri eriğin kilo fiyatının 500 lira olduğunu belirterek, tanesini 12,5 liraya sattığını söyledi. İlk etapta 70 kilo erik topladıklarını dile getiren Avcı, “Şimdi ikinci hasada geçtik. Fiyatlar 80 ile 100 lira aralığında dolanıyor. İlerleyen günlerde daha da düşecektir\" dedi.
\'AĞAÇLAR SEBZE GİBİ ÜRÜN VERDİ\'
İkinci hasat eriği de yurt dışına göndermeye başladıklarını kaydeden Cengiz Avcı, en küçüğü 250 gram olan paketleri ihraç ettiklerini anlattı. Avcı, “700- 800 kilo hasat bekliyoruz. Üçüncü hasat daha olacak, nisan ayında yeni meyveler gelecek. Aynı ağaçtan 3 hasat yapmış olduk. Ağaç, sebze gibi oldu. 2019 yılında da rekor kırmayı planlıyorum. Yine şubat ayında yetiştiririz; ama umarım zamanı daha erkene çekmeyi başarırız\" diye konuştu.
Çiftçi Avcı, bu kış havanın sıcak geçmesi, kullandıkları biyolojik ürünler ve yeni budama yöntemiyle seradan ürünü erken aldıklarını söyledi.
Cengiz Avcı\'nın yetiştirdiği eriğin ihracatını yapan Fatih Bulut da mevsimin ilk yeşil eriğinin Avrupa\'ya bu seradan gönderildiğini belirterek, çiftçi Avcı\'yı tebrik etti. Bulut, erikleri Almanya, Hollanda ve İngiltere\'ye ihraç ettiklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHAANTALYAAksuCengiz AvcıAvcıFiyatlarSEBZE GİBİVERDİAynıAğaçYineFatih BulutAvrupaBulutAlmanya HollandaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24