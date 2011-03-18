Eriğin fiyatı altınla yarışıyor

T24- Dünden itibaren ilk hasatları yapılan Silifke örtüaltı eriğinin kilogram fiyatı perakende olarak 300 TL olarak açıklandı.



Silifke’nin Göksu Vadisi’ndeki köylerde örtüaltında yetiştirilen ve her yıl açık alanda üretilen erikten yaklaşık bir ay önce hasadı yapılan can erik, bu yıl aşırı soğuklar nedeniyle 12 gün geç çıktı. Dünden itibaren ilk hasatları yapılan ve bu yıl ilk kez Antalya’daki sebze meyve fuarında sergilenen Silifke örtüaltı eriğinin kilogram fiyatı perakende olarak 300 TL olarak açıklandı.

Gökova’da sadece 10 dönüm alanda yıllık 10- 12 bin ton arasında üretimi yapılan örtüaltı turfanda can eriğin kilosunda 170 erik bulunuyor. Eriklerin her biri 1.76 TL’ye geliyor.

Yılın piyasaya çıkan ilk turfanda can eriğinin en büyük müşterisinin aşeren hamile kadınlar olduğunu belirten Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, örtüaltında da açık alanda da Türkiye’nin ilk turfanda eriklerinin Silifke’de çıktığını söyledi.

Kilogram fiyatı toptan 200 TL, perakende ise 300 TL’den satışa sunulan eriğin hasadının 23 Mart’a kadar süreceğini belirten Göktaş, açık alandaki turfanda erik hasadının ise Nisan ayının ikinci haftasından itibaren yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Birlik Başkanı Göktaş; Göksu Vadisi’ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören köyleri ile Silifke’nin Kabasakallı Mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretimi yapıldığını söyledi.