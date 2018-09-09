Eric Cantona: Guardiola yerine Mourinho'yu getirmek hataydı

Manchester United efsanesi Eric Cantona, Kırmızı Şeytanların menajeri Jose Mourinho'yu eleştirdi. Cantona, United yönetiminin, takımın başına Pep Guardiola'yı getirmeyerek büyük bir hata yaptığı görüşünde.

Manchester United tarihinin en büyük isimlerinden Eric Cantona, takımın son durumunu ve menajer Jose Mourinho'yu değerlendirdi. Mourinho'nun United için doğru menajer olmadığını düşünen Cantona, "Mourinho'yu seviyorum. United'da mutlaka kupalar kazanmaya devam edecektir. Ancak oyun tarzı doğru değil. United'ın oyununda ne eğlence ne de yaratıcılık var. United kadar büyük bir kulüp, takımın başına Pep Guardiola'yı getirmeliydi. Ancak onu şu anda, adını söylemek istemediğim diğer kulüpte sihir yaparken görüyoruz" dedi.

Göreve çağrılması halinde seve seve United'ı çalıştırabileceğini de söyleyen Cantona, "United yönetimi nerede olduğumu biliyor. Göreve çağrılırsam, tıpkı Alex Ferguson döneminde olduğu gibi, taraftara eğlence veren, yaratıcı bir futbol oynayabiliriz" diye konuştu.

