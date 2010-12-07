Eric Cantona: Emeklilik kanuna karşı paralarınız bankalardan çekin

T24 - Ünlü Fransız futbolcu Eric Cantona'nın, ülkesinde düzenlenen emeklilik kanunlarını protesto etmek için vatandaşlarının bankalardan paralarını çekme çağrısı finansal sektörü titretiyor. Son tarih olarak 7 Aralık'ın işaret edilmesi, gözleri eyleme destek vereceğini açıklayan 30 bin Fransıza çevirdi.

Bir zamanlar Fransa ve İngiltere'de oynadığı futbol kadar renkli hayatı ile de adından çok söz ettiren, Fransa'da "kızıl" İngiltere'de ise "The King" lakapları ile tanınan Fransız milli eski futbolcu Eric Cantona, Fransız bankalarına korkulu dakikalar yaşatmaya devam ediyor.



Geçen kasım ayında, Fransa'da, yeniden düzenlenen emeklilik kanunlarını protesto etmek amacı ile sokaklara dökülen milyonlarca Fransıza, sokaklarda ellerinde bandrollar ile bağırıp çağırarak ya da etrafı kırıp dökerek protesto yapmak yerine, sokaklara dökülen bu insanların aynı gün tüm Fransız bankalarından paralarını çekmelerinin çok daha etkili olacağını ve kapitalist banka sisteminin çökeceğini yerel bir televizyonda anlatan Cantona, para çekme günü olarak da bugünü gösterdi.



Cantona'nın sarf ettiği sözleri ciddiye alan bir grup Fransız, bir internet sitesi ve Facebook'ta sayfa kurmak sureti ile tüm Fransızları 7 aralık salı günü paralarını bankadan çekmeye çağırdı.



30 bin Fransız destek verdi

Şu ana kadar 30 bin Fransızın bu sitelere kaydolarak paralarını bugün çekeceklerini açıklamaları bir an da Fransız bankalarının ve Fransa hükumetinin paniğe kapılmalarına sebep oldu.



Bugün neler olacağı tüm Fransız medyası tarafından büyük bir merakla bekleniyor.



Konu hakkında uzman olan çevreler, 30 bin veya üzerinde Fransızın paralarını çekmek için banka şubelerine gitmeleri durumunda, Fransız banka sisteminin çökebileceğini ve dünya banka sisteminin bile bu durumdan çok negatif bir biçimde etkileneceğini açıkladılar.



