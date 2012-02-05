Erhan Tuncel: Yasin Hayal'i cezaevinde ziyaret edenler bulunmalı

T24 - Hrant Dink suikasti davasından 18 gün önce tahliye edilen Erhan Tuncel, cinayetteki 18 karanlık noktayı anlattı ve “Yasin Hayal cezaevinde bu cinayet için bizzat hazırlandı. Onu ziyaret edenlerin listesi ortaya çıkarılmalı” dedi.









Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti davasından 18 gün önce tahliye edilen Trabzon Emniyeti eski Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel, Dink cinayetinde karanlıkta kalan noktaları anlattı.



Star gazetesinin haberine göre, Ergenekon yapılanmasının cinayetin tam merkezinde olduğunu söyleyen Tuncel şunları söyledi:



Cinayete gelinen süreçte bir hedef gösterilme aşaması var. Cinayeti Ergenekon örgütü işledi. 2009 yılında tamamlanması düşünülen bir darbe planı vardı. Hükümeti uluslararası alanda yalnızlaştıracak, güvenlik bürokrasisini alt üst edecek çok ince planlanmış bir cinayet işlenmek istendi. Hrant Dink’in seçilme nedeni ise, Türkiye’yi dışarıda iyi temsil ediyor olmasıydı. Dink, Türkiye’yi zor durumda bırakmak isteyen ulusalcıların hedefiydi. Yasin gerçekten Ergenekon yapılanması içinde yer alan biri. Ergenekon tarafından gönderilen avukatların yönlendirmesiyle Yasin ifade verdi.

Hayal’in ziyaretçi listesi incelensin



Yasin Hayal, Mc Donald’s bombalamasından dolayı cezaevine girmeden önce böyle (Dink’i öldürme) bir fikri yoktu. Cezaevine girdikten sonra bu fikir Yasin’in aklına sokuldu. Trabzon’da cezaevindeyken Yasin akıl hastanesi için İstanbul’a gönderiliyor. Bayrampaşa Cezaevine alınması 1980 darbe planının fotokopisi olan planlarının kapsamındaydı. Yasin’in burada yattığı dönemde ziyaretine gidenlerin listesini mahkeme istedi ancak istenilen bilgi gelmedi. Kayıp halkalardan biri bu. Ziyaretçiler Yasin’i Dink cinayeti için hazırladı. Bu aydınlatılırsa azmettiricilerin ortaya çıkarılması için en büyük adım atılmış olacak.

Yasin, Trabzon’da Jandarmaya sık gidiyordu



Ben Yasin Hayal’e defalarca kez ‘yapma’ dedim. Yasin’in aşamalarda değişen bir ruh hali vardı. Bir dönem yapmayacağını söyledi. Ancak 2006 Nisan ayından sonra kontrolden çıktı. Yasin çok sıkı bir şekilde Trabzon jandarmaya gidiyordu ancak bu noktanın üzerinde durulmadı. Karanlıkta kalan kısımlardan biri de bu. Nezaket ziyareti için gitmiyordu, neden gittiğini söylemiyordu.

6 haber elemanı yargı önüne çıkarılmalı



Trabzon jandarma ve emniyeti ellerindeki istihbaratı değerlendirmediği için Yasin Hayal’e engel olunamadı. Yardımcı istihbarat elemanı olarak iki kez ‘kesinlikle operasyon yapılmalı’ dedim.Yasin Hayal, Başbakan’ın uçağına bomba ihbarı yapıldıktan sonra aranıyordu ama Çeçenistan’a da çok rahat gidip geliyordu. Mc Donalds’a bomba atılması Dink cinayetinin geri planı.Orada dabombalamayı yapacağını herkes biliyordu ama önlem alınmadı. Trabzon’da jandarmanın 6 haber elemanı vardı.Bu kişiler yargı karşısına çıkarılmadı. Trabzon jandarma hakkında çok önemli bilgilere sahipti bu kişiler. Polisin de bir elemanı çıktı ancak mahkemeye gönderilmedi. Dönemin haber elemanları konuşursa önemli aşama kaydedilecek.

Dink’e operasyon emri Reşat Altay’dan



Trabzon Emniyetinin başında o dönem Reşat Altay vardı. Halen ifadesi sağlıklı bir şekilde alınmadı.Kayıtların silinmesi ve birçok personelin isminin deşifre edilmesinde birinci derecede etkilidir. Konuşmadığı sürece Hrant Dink cinayeti aydınlanamaz. İstanbul’da cinayeti sümen altı eden ekiple de çok sıkı bağlantısı var. İstihbarat’taki saha çalışmalarında Ö.M., M.Z. ve M.A. görevliydi. 7 ay boyunca Yasin Hayal grubu hakkında bu kişiler çalışma yürütüyordu.Bunlardan sonra E.D.adlı polis ve daha sonra İstihbarat müdürleri olan F.S.ile E.D.in bilgi verdiği kişi Reşat Altay’dır. Operasyon emrini verecek kişi de Reşat Altay’dır. E.D., kilit isim aktif rolü ortaya konulmalı. Bilgi almaktan sorumlu kişiydi. Ogün Samast’ı bile tanıyordu.

Topuk selamlı kişiler bulunmalı



Yasin Hayal de bugün konuşsa sadece olayın bir kısmını aydınlatabilir. Kardeşi Osman Hayal’in olay yerinde olduğu iddiası var. Bana göre kardeşinin oraya gönderilme amacı Yasin’in susmasını sağlamak. Olay yerinde olan bazı kişiler var, kim oldukları saptanmayan.İki kişi sürekli telefonla konuşuyor. Biri ise topuk selamıyla dönüyor. Topuk selamıyla dönmek askeri deformasyondur. Bunlar olay olunca hemen kayboluyor. Yargıdan tutun da TİB’e kadar birçok şaibeli durum söz konusu. Hayal’in avukatları ısrarla Ergenekon yok dedi.

Herkes öldürülmesini izledi



Ramazan Akyürek o dönem Trabzon İstihbarat Daire Başkanıydı. Ramazan Akyürek aldığı istihbaratı raporlaştırıp İstanbul emniyeti ile paylaşmış. Ancak İstanbul emniyeti üzerine düşeni yapmamış. Akyürek’in, cinayeti işleyecek olanların İstanbul’a geldiğini bile bildirdiği daha yeni ortaya çıktı. Bu durumda İstanbul Emniyeti cinayetten bire bir sorumludur. Reşat Altay, kendisine gelen istihbaratları raporlaştırıp göndermedi. Altay döneminde istihbarat iç teorisine göre açıklanmayacak bir durum söz konusu. Açıklanmayacak durum şöyle, YİE elemanının ilişkisi kesildiği dönemde yerine başka biri konulur ya da operasyon emri verilir. Yani Dink resmen kaderine suikastçisinin insafına terk edilmiş o süreçte.İstihbarattan haberi olan herkes Dink’in öldürülmesini resmen izlemişler.

Hayal’in atış talimi izlenmedi



Yasin’in takip ettirildiği söylenen polislerin mutlaka dinlenilmesi gerekir. Atış talimi yapılmasının kesinlikle izlenmesi ve bunun tutanaklara yansıtılması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar fiziki takip tutanakları ortaya çıkarılmadı. Polisler, Yasin’in son ana kadar takip edildiğini söylüyorlar. Yasin’in telefon kayıtları da ortada yok. Ben Yasin’in takip edilmediğini düşünüyorum. Yasin’e halen kimin silah temin ettiği bilinmiyor. Ben Yasin’in laflarıyla alındım.

İşte cinayetteki 18 kayıp halka



1- Yasin Hayal’in Bayrampaşa Cezaevi’ndeki ziyaretçileri kim?



2- Yasin Hayal’in sık sık Trabzon Jandarma’ya gitmesinin sebebi neydi?



3- Trabzon’da jandarmanın 6 haber elemanı vardı. Bu kişiler neden yargı karşısına çıkarılmadı?



4- Ben grubun cinayeti işleyeceğini söylediğimde neden operasyon yapılmadı?



5- Trabzon Emniyetinin başında o dönem bulunan Reşat Altay konuşmadığı sürece Dink cinayeti aydınlanamaz.



6- Polis E.D. kilit isim. Aktif rolü ortaya konulmalı. Bilgi almaktan sorumlu kişiydi. Ogün Samast’ı bile tanıyordu.



7- Ramazan Akyürek’in, cinayeti işleyecek olanların İstanbul’a geldiğini İstanbul Emniyeti’ne

bildirdiği daha yeni ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti de cinayetten bire bir sorumludur.



8- Trabzon Emniyetinde refakat memuru olan polis M.A.kesinlikle konuşmalı.



9- Yasin’in takip ettirildiği söylenen polislerin mutlaka dinlenilmesi gerekir.



10- Takipte olduğu iddia edilen Yasin Hayal’in atış talimi tutanakları nerede?



11- Jandarmanın bu cinayette polisten daha çok sorumluluğu var. Dönemin Trabzon Jandarma İl Alay Komutanı



12- Ev arkadaşım Tuncay Uzundal da Trabzon jandarma tarafından yanıma yerleştirildiği iddiası var. Ancak netleştirilmedi. Bu netleştirilmeli.



13-Yasin’in cinayette kullandığı silahı kimden aldığı tam bir muamma. Hayal’in silahı nereden aldığı net bir şekilde ortaya konulmalı.



14- Soruşturma evrakları eksik bırakıldı, çelişkiler sorulmadı. Soruşturmanın geliştirilmesi için çalışma yapılmadı.



15- Hayal ve arkadaşlarının 16 Ocak 2007’de grup internetten çıkardıkları Dink’in fotoğrafları soruşturma dosyasına neden konulmadı?



16- TİB kayıtlarında ve kamera görüntülerinde sürekli konuşan iki kişiden birinin yaptığı topuk selamı dikkat çekici. Olay sonrası ortadan kaybolan topuk selamlı kişilerin sırrı çözülmeli.



17- Yasin’in askerlik dönemi araştırılmalı. Kimler komutanıydı?



18- “Kullanılıyorum” diyen Yasin Hayal’in tüm bağlantıları neden araştırılmadı?





