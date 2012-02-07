Erhan Tuncel: Dink cinayeti polisteki Ergenekon'un eylemi

T24- Hrant Dink suikastında ‘Büyük abi’ olduğu iddiasıyla 5 yıl yargılanan ve 19 gün önce tahliye olan Erhan Tuncel, “Ben cinayetin ardında örgüt olmadığına inanmıyorum. Dink suikastı polisteki Ergenekon’un eylemi” diye konuştu.





Tahliye olduktan sonra kısa bir süre basından kaçan ancak önce 2 Şubat’ta bir halk otobüsünde Ulusal Kanal’a, ardından da 5 Şubat’ta Star’a konuşan Erhan Tuncel, dün de Habertürk’e konuk oldu. Dink cinayetinin azmettiricisi olmaktan yargılanan Tuncel, davayla ilgili adeta bilirkişi havasında değerlendirmelerde bulundu. İşte Tuncel’in açıklamaları:





‘Dink makul bir insandı’





“Biz Hrant Dink ismini ilk olarak Yasin Hayal’den duyduk. 2005 dönemiydi. Muhalif bir gazeteci, Türkiye’nin menfaatine çalışan, ayrıca Diaspora’ya da karşı bir isim. Anadolu’da yaşayan Ermeni kimliğiyle tanıdık. Makul bir insandı. O şekil biliyorduk. Hayal bize, Ermeni bir gazeteci olduğunu, Malatyalı olduğunu bunu öldüreceğini söyleyince ilk ismini o zaman duyduk. Öldürmesine gerekçe olarak ilk başta Türklüğe hakaret ettiğini söyledi. Hayal’le vasat düzeyde bir arkadaşlık ilişkimiz var. 2007’de Yasin’le milli manevi duygularla hareket edecek bir tip olarak görüyorduk. Yargı sürecinde böyle olmadığını gördük.”





‘Cerrah yanlış bilgilendirildi’





“Bana cinayete engel ol denildi. Üç tane amirimiz vardı. Daha sonra yakından takip et denildi. Ölüm ihbarında hemen kırmızı alarm verilir istihbaratta. Yardımcı istihbarat elemanı hemen dışarı çekilir. Tüm acil alarmdır. Ancak Hrant Dink cinayetinde bu yapılmamıştır. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’a ‘kırmızı alarm’ yerine ‘ses getirecek eylem’ olarak bilgi verildi. Ahmet İlhan Günay’ın bildiği şey Dink’in öldürüleceğidir. Cerrah yanlış bilgilendirildi.”





‘Poliste çok Ergenekoncu var’





“Dink cinayetini Ergenekon Terör Örgütü yaptığı. Trabzon’un Ergenekon yapılanması bunu karşılamıyor. Ergenekon’un herhangi bir ayağı deniyor. İstanbul ayağı var. Olaydan sonra delillerin karartılması var. Bizim Ergenekon iddiamızda somut bir şey yok. Bu yapı Ergenekon olarak tanımlandı. Ergenekon’a ilişkin şu tanımlayamı yaptık. Güvenlik bürokrasisinde o dönem kapsayıcı bir güçtü. Sadece ayağı takılanların, düşenlerin bir gücü. O dönem dokunanın yandığı bir güçtü. Ancak son dönemlerde gücü kırıldı. Biz Trabzon’daki ve İstanbul’daki polisleri Ergenekon’un polis içindeki uzantıları olarak düşünüyoruz. Ergenekon soruşturması yapılmasaydı bir darbenin bitimi olurdu. 2003 yılında başlamışlar. Son dönemde işlenen cinayetler de bunu gösteriyor. Ergenekon soruşturması yapılmasaydı 2009 yılında 80 darbesi gibi bir darbe görebilirdik. Ortaya çıkan planların tamamı, hepsi dehşet verici.”





‘Ben de tatmin olmadım’





“Cinayetin aydınlatılması için Dink ailesinin verdiği dilekçelerdeki taleplerin karşılanması gerek. İsmi verilen adamlara ortak operasyon yapılırsa, herkes eteğindeki taşları dökerse sadece cinayet değil pek çok şey aydınlanır. Cinayetin ardında örgüt olmadığına ben inanmıyorum Ergenekon’un bu olaya müdahale ettiğini, soruşturma evrağı diye bilinen yani yargıda en çok beslenilen kaynak, çünkü ülkemizin en büyük eksikliklerinden biri gerek savcılar gerek hakimler evrak üzerinde çalışan memurlar durumuna getirilmişlerdir. Mahkeme başkanının bu konudaki kusuru çok az. Hangi başkan o dosyayı alsaydı, o karar çıkardı. Savcı bu durumu ‘Halen soruşturma devam ediyor’ diye açıkladı. Yargılanan şahıslarda örgüt çıkıyor. Kendisi başkan (Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz’ı kast ediyor). O olmadıysa, kamuoyu nasıl tatmin olacak? Ben de tatmin olmadım. Hiçbir şekilde. Çünkü cinayetin tüm unsurlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Hrant Dink cinayeti aydınlanırsa, bu karanlık yapılanmaların önünde çok önemli bir adımı aşmış oluruz.”







‘Yaşımdan dolayı abi diyorlar’







“Bana yaşımdan dolayı ‘büyük abi’ deniyor. Ramazan Akyürek (Suikast sırasında Trabzon Emniyet müdürüydü, bir süre sonra da İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı. Akyürek, ‘Dink cinayetinin kilit isimlerinden biri’ olarak tartışmaların odağındaydı) bu olayda en çok yıpratılanlardan biri. Ancak sorumluluğu var. Kendisine gelen bilgiyi paylaşmamış. Bunun gerekçesi olarak, ‘Biz İstanbul’a gönderdik’ diyor. Çok başarılı bir istihbaratçı. Ergenekon operasyonlarını yaptı. Başarılı bir istihbaratçı. Onun görevden alınması Türkiye için bir kayıptı.”





‘Bizi emniyet ve savcı kullandı’





“Bizi Trabzon Emniyeti, İstanbul Emniyeti ve savcı kullandı. Türkiye’de şu anda emekli bir genelkurmay başkanı tutuklu. Ak Parti buradaki polisleri yargı önüne çıkartmalı. Ak Parti’ye önemli görev düşüyor, polislerin yargı önüne çıkartılması gerekiyor. Koskoca bir genelkurmay başkanının tutuklu olduğu bir ülkede, üç tane polis ortaya çıkartılamıyorsa, bu da AKP’nin polis devletine doğru gittiği iddiasını doğruluyor. Hrant Dink cinayetini çözmezse ve o polisleri yargı önüne çıkartmazsa iddialar doğru demektir. Tek sorumlu polis değil, sadece küçük bir parça. Ergenekoncuların asker içindeki uzantıları deşifre olmuş durumda. Polis içindekiler olmadı. Bunu yapanların onlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hedef aldıkları kişi bunu yaptı. Sonuçta devletin güvenliğini 50 yıldır yöneten kişiler. Çok kapsamlı güç olabilir.”