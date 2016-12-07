Erhan Tuncel: Abdülkadir Aksu, Yasin Hayal’in sorgusuna girdi, "Helal olsun" dedi!

Agos Gazetesi Genel yayın Ynetmeni Hrant Dink suikastının faillerinden Erhan Tuncel, yeni çıkan “Hrant Dink Suikastının Perde Arkası- Amerika’nın Yeniçerileri” adlı kitabında, Yasin Hayal’in Mcdonald’s bombalamasından 11 ay sonra cezaevinden tahliye edildiğinde, dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun Hayal’in sorgusuna girdiğini, kendisine “helal olsun” dediğini iddia etti.

Yasin Hayal'le ilk tanışma

BirGün'den Meltem Yılmaz'ın haberine göre, 1993 yılında BBP’nin Nizam’ı Alem Ocakları’na gitmeye başladığını anlatan Tuncel, “1994- 95 yılları arasında Işık Evleri olarak bilinen cemaatin öğrenci evlerine ders çalışmaya gidiyordum. (…) Oldukça atak ve girişken bir yapım vardı. O dönemki yöneticilerin hemen hepsi ‘Her teşkilatta senin gibi bir tane adam olsa Türkiye kurtulur’ diyordu” ifadelerini kullanıyor.

Tuncel, teşkilatçılığı çok iyi bildiği için o dönem ismi Alperen Ocakları olarak değişen ocakların başkanı olmasının istendiğini anlatarak, Ocak 2002’de, Alperen Ocakları’nda askerden izne gelen Yasin Hayal’le tanıştığını belirtip, şöyle devam ediyor:

“Onunla ilk tanışmamız ayaküstü gerçekleşti. Ocaktaki gençler, Yasin’in eline sopa alarak kiliseyi bastığını, sık sık kavga ettiğini söylemişlerdi. Aradan iki yıl geçtikten sonra bir sefer yerel seçimlerde aynı araca bindik. Tekrar sohbet ettik. Bu sohbette aynı mahallede, Pelitli’de oturduğunu öğrendim. Daha sonra evime gelip gitmeye başladı. Yaptığı kavgaları anlatmaya başlamıştı.“

Alperen Ocakları’nın dergisinin dağıtım planlamasını yaparken Yasin Hayal ile olan samimiyetlerinin artığını ifade eden Tuncel, Yasin Hayal’in elinde hep bir ajandası olduğunu ifade ederek, “Yasin Hayal terör örgütlerini, geçmişlerini ve eleman sayılarını çok iyi biliyordu. Özellikle İslami örgütler hakkında epeyce bilgisi vardı. Ancak o, çok gazete ce kitap okuyan birisi değildi. Buna rağmen vakıf olduğu bu bilgiler, sıradan bir insanın bilebileceği şeyler değildi.” İfadelerini kullanıyor.

"McDonalds bombası enerji atmak içinmiş"

Erhan Tuncel, Yasin Hayal’in planlarını ise şöyle anlatıyor:

“Yasin Hayal 2004’te Çeçenistan’a gideceğini, en büyük hayalinin bu olduğunu söyledi. Bir gün evime geldi. Bana ‘Ya birini öldüreceğim ya da beni öldürecekler.’ Bari gidip cihat edeyim de şehit olayım dedi. Bu konuda benden destek istedi. Benim dışımda kişilerden de yardım alıyordu. Yanımdan ayrıldıktan bir hafta sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağına sahte bomba ihbarı veriyor. Sonra polis tarafından aranmaya başlıyor. İhbarın faili olduğu ortaya çıktıktan sonra kendi pasaportuyla yurtdışına çıkıyor. Sonra da Sarp Sınır kapısından aynı kimlik ve pasaportla ülkeye giriş yapıyor. Burada Hrant Dink cinayetinin kilit isimlerinden biri olan jandarmanın elemanı Coşkun İğci’nin evinde kalıyor.”

Tuncel, “Yasin Hayal’le ilgili Türkiye’de planlarım olsaydı Yasin’e para verip yurtdışında kalmasını tembihlemezdim. Yasin, Çeçenistan’a gitseydi Hrant Dink suikastı gerçekleşmezdi” ifadelerini kullandıktan sonra, Mcdonald’s’a atılan bomba olayını ise şöyle anlatıyor:



“Hem Yasin’i büyük can kayıplarına neden olacak bir eylemden uzak tutmak, hem partinin ve ocağın lekelenmemesini düşünerek basit bir düzenek hazırlama konusunda yardım edebileceğimi söyledim. Tesir gücü çok düşük, ölüme sebebiyet vermeyecek, sadece Yasin’in enerjisini boşaltacak basit bir düzenekti.”

“Bayrağı yerden ya Erhan ya Yasin kaldıracak"

Erhan Tuncel, Mcdonald’s bombalamasının ardından Trabzon Emniyeti tarafından sorgulandığını anlatırken Emniyetteki kirli ilişkiler de bir kez daha açığa çıkıyor. Trabzon Terörle Mücadele Müdürü Yahya Öztürk’ün, “Türk bayrağını düştüğü yerden ya Erhan kaldıracak ya da Yasin kaldıracak. Biz size o gözle bakıyoruz. Orada (Mcdonalds) sivil insanlar yaralandı. Müslüman Türk insanına sivillerin olduğu bir yeri bombalamak yakışmaz” dediğini anlatan Tuncel, Trabzon Emniyetinden Muhittin Zenit ve Tevfik Cantürk isimli iki polisin Yasin Hayal’in bulunması konusunda kendisinden yardım istediklerini, bulunması halinde en fazla 2-3 ay yatacağı garantisini verdiklerini, sonrasında kendisinin de Trabzon Emniyeti’nden “devlete çalış” teklifi aldığını, kod adının ise Mehmet Kurt olduğunu anlatıyor.

"Abdülkadir Aksu 'Helal olsun’ dedi"

Erhan Tuncel, kitabında, Yasin Hayal’in Mcdonald’s bombalamasından 11 ay sonra cezaevinden tahliye edildiğinde, Abdülkadir Aksu’nun Hayal’in sorgusuna girerek kendisine helal olsun dediğini anlattığını ifade ediyor. Erhan Tuncel’in bu bölümdeki iddiaları şöyle:

“Yasin Hayal’in bir huyu vardı. Bir şey yaptığı zaman gece gündüz bunu etrafındaki herkese anlatırdı. İstanbul Terörle Mücadele’deki sorgusuna Abdülkadir Aksu’nun da girdiğini, Yasin’i dineldikten sonra ‘bunu polis yapmak lazım. Helal olsun, adam tek başına bombalama yapmış’ dediğini etrafındakilere anlatmıştı.

Engin Dinç'ten suikast

yorumu iddiası: Kafana takma!

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olan Engin Dinç’in diğer istihbaratçılara göre daha zeki ve bilgili olduğunu belirten Tuncel, Dinç’le ayda bir görüştüklerini, bu görüşmeler sırasında Tuncel’in Hrant Dink’e yapılması planlanan suikasttan Dinç’e bahsettiğini, Dinç’in de “kafanı böyle şeylere takma” dediğini iddia ediyor.