Erhan Timuroğlu adliyeye sevk edildi (geniş haber)

Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul’da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’yu öldürmekten aranan Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu adliyeye sevkedildi.



13 Kasım\'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yapılan operasyonda \"Kasten öldürme\" ve \"Uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama\" suçlarından aranan Erhan Timuroğlu Sancaktepe\'de yakalanmıştı.



Erhan Timuroğlu ile birlikte C.A. da gözaltına alınırken; evde yapılan aramalarda 2 kalaşnikof silah, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler ele geçirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan Timuroğlu ve C.A. zırhlı polis aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.

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