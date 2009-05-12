Erhan Göksel’in gizli kasası açıldı

Ergenekon Operasyonu'nun 11 dalgasında gözaltına alınan araştırmacı Erhan Göksel'in bankadaki kiralık kasası polis tarafından açtırıldı.



Bu yılın ocak ayında Ergenekon Operasyonu çerçevesinde başlatılan 11.dalgada Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri'nce gözaltına alınan Verso adlı Araştırma şirketinin sahibi Göksel'e ait olduğu belirlenen İşbankası Ankara Güvenevler Şubesi'ndeki kiralık kasa, polis tarafından açıldı. Halen polis incelemeye devam ederken, Göksel'in bu inceleme bizzat avukatıyla beraber katıldığı da öğrenildi.



Ergenekon'un 11. dalgasında zanlı olarak gözaltına alınıp İstanbul'a götürülen Göksel, savcı tarafından sorgulanmış, ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

