Erhan Göksel ve Ünal İnanç kimdir?

ULUSALCILARIN YENİ COŞKU ADAMI ERHAN GÖKSEL





AKP karşıtı ve ulusalcı çıkışları ile tanınıyor. Heyecanlı tarzı ve üslubu Tuncay Özkan’a benzetildiği için “Ulusalcıların yeni coşku adamı” olarak nitelendiriliyor. 1959 Ankara doğumlu, tıp eğitiminin arkasından ekonomi doktorası yaptı. 1983-87 arasında Türkiye’nin yurtdışındaki lobi faaliyetlerini yürüttü. Adnan Kahveci ile birlikte politik danışmanlık hizmetlerine başladı. Turgut Özal, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz gibi pekçok lidere siyasi danışmanlık yaptı. Ayrıca 1996’da Bulgar Başbakanı Kostov’un, 1999’da Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev’in başkanlık kampanyalarını yürüttü. Halen uluslararası şirketlere de danışmanlık yapıyor.



İNANÇ ‘ERGENEKONLAR’ BİTMEZ BAŞLIKLARI ATTI



45 yıllık gazeteci Ünal İnanç, aykırıhaber adlı internet sitesinde yazılarını yayınlıyor. Can Polat ile birlikte “Apo, PKK ve saklanan gerçekler” isimli kitabı kaleme aldı. Haber sitesinde sık sık Ergenekon’u savundu, “Ergenekonlar bitmez” başlıkları attı. İnanç’ın 12 Eylül öncesinde Aydınlık gazetesinde MİT ve ajanlarla ilgili mahreçsiz yazılar yazdığı söyleniyor. Yargı ve askerlerle kurduğu özel ilişkiler sayesinde de pekçok özel habere imza attı. Ankara’da kurduğu Şirinoğlu Vakfı’nda aralarında Maraş ve Çorum olaylarının da olduğu pekçok toplumsal olayla ilgili belge ve arşivi bulunduğu ifade ediliyor.



AVCI: KERKÜK BİR TÜRKMEN ŞEHRİ



Türkmenlerin haklarını savunmak için kurulan Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin Genel Başkanı Savaş Avcı, Kerkük’ün Türkmen kimliği özelliğini taşıyan bir Irak şehri olduğunu savunuyor. Bunun dışındaki tanımlamaları reddediyor.

