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'Erhan Çelik'in yeni adresi belli oldu'

Erhan Çelik son olarak Show Tv Haber Dairesi Başkanlığı ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu

31 Ağustos 2015 13:51

Kanal 7'den sonra başladığı Show TV Haber Dairesi Başkanlığı ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinden ayrılan Erhan Çelik ekrana dönüyor.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın izlenme oranlarında bir türlü istenileni verip yarışa giremeyen TRT1 Ana Haber için Erhan Çelik ile el sıkıştığı öne sürüldü. Haber7.com'un haberine göre Çelik, yeni dönemde TRT 1 Ana Haber ekranında ünlü anchorman olacak.
 
Teklifin 6 ay önce de yapıldığı ancak Çelik'in kendi işlerini mazeret göstererek medyadan uzak durdurduğu öğrenildi. Çelik son olarak Show Tv Haber Dairesi Başkanlığı ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu. 

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