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Erhan Çelik'in Habertürk'ten istifasında 'Alo Fatih' mi etkili oldu?

Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik, görevinden istifa ettiğini dün Twitter'dan duyurmuştu

06 Ocak 2015 18:08

Habertürk televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik, dün (6 Ocak 2015) görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çelik'in ani istifa kararına ilişkin olarak ortaya atılan iddiaya göre, "17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası ortaya çıkan ses kayıtlarında "Alo Fatih" olarak ünlenen Fatih Saraç'ın Ciner Medya Grubu'nun tepe ismi olarak tekrar Grup'a dönecek olması" etkili oldu.

Medyatava.com'da yer alan başka bir iddia ise şöyle:

"TMBB'de yolsuzluk soruşturma komisyonunda halen devam eden 4 bakanla ilgili toplantının, Habertürk ekranlarına yansımaması. Yani soruşturma ile ilgili haberlerin 'yok sayılması'. Habertürk'te akşam yayınlarına da 5 Ocak'la ilgili yayınlar yerine, başka programların konulması Erhan Çelik için istifa kararı almasındaki en büyük neden oldu."

Çelik, kimi haberlerde belirtildiği gibi kurumun tasarrufuyla değil, kendi kararıyla görevinden ayrıldı. Çelik'in istifası da, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından kabul edildi. Hatta Tekdağ, Erhan Çelik'i kendisi uğurladı.

Çelik, 1 Ocak 2014'ten bu yana Habertürk TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak görevini sürdürüyordu. Bu göreviyle birlikte Show TV Haber'in sorumluluğunu da bir süre üstlenen Çelik, 8 Temmuz 2014'te Show'a istifasını vermiş ama Habertürk'le yoluna devam etmişti.

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